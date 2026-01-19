帝国ホテル大阪のウエディングってどんなの?すてきな場所で披露宴があげれるのは幸せ♡

特別な一日になる｢結婚式｣。一生の思い出になるからこそ、しっかりと準備をしておきたいですよね。今回は、帝国ホテル大阪で開催されたウエディングフェアに招待されましたので取材してきました。フェアでは、1組に1人の担当者がつき、親身に相談にのってもらえます。また、帝国ホテル大阪で結婚式の相談をされると、｢喫茶券のプレゼント｣がいただける嬉しい特典もあるので最後まで見ていただけると嬉しいです。

選べる披露宴会場～孔雀の間～

帝国ホテル大阪には、一生に一度の思い出にふさわしい披露宴会場があります。今回は、実際に5つの披露宴会場を見学してきましたので紹介します。

｢孔雀の間｣は、帝国ホテルを代表するボールルームです。壁面に施された美しいレリーフ、柔らかな間接照明や天然素材を用いた内装は、重厚感があり、特別な日にふさわしい雰囲気です。

2つに分けることもできるので、人数によって使い分けもできます。演出も実際に見学させてもらったので、照明や音響のすばらしさを感じました。

人数/孔雀東西 最大500名様、孔雀東 最大200名様、孔雀西 最大300名様

吉野の間

｢吉野の間｣は、窓から広大な屋上庭園を眺めることができるバンケットルームです。窓からのあたたかな陽の光と緑豊かな庭園で、会場内はすてきな雰囲気に包まれます。

窓からの景色、美しいフラワーアレンジメントで華やかな印象に。

人数/最大120名様

FLASH巻頭で開花♡池田瑛紗が魅せた現役藝大生ならではの表現力

八重の間

｢八重の間｣は、映像や照明を駆使しての演出に効果的なバンケットルームです。新郎新婦の席からは列席のみなさんの笑顔を見渡すことができ、幸せなひとときに。

会場の雰囲気に合わせたお花や食器なども、すてきでした。

人数/最大120名様

ペガサス

｢ペガサス｣では、大きな窓が特徴的なバンケットルームです。高層階の22階あるので、遠くには生駒の山並み、眼下には大川の流れで美しい景色です。

高層階の22階あるので、遠くには生駒の山並み、眼下には大川の流れでとてもきれいです。

ウエディングケーキの種類も、会場の雰囲気にあわて様々なケーキがあり選ぶのが楽しくなりますね。

人数/最大80名様

宝の間

｢宝の間｣は、ご両家の会食やプライベートスタイルに最適な会場です。大きな窓からは太陽の光がたっぷりと入り、特別感のある空間です。会場内には、ソファーもあるので、小さいお子様がいるときにも快適に過ごせます。

人数/最大20名様

他にも、世界各国から賓客をお迎えして開かれる晩餐会の舞台となる｢エンパイア｣という披露宴会場もあります。

チャペルでの挙式

帝国ホテルには、美しいチャペルもあります。4階にあるチャペルは、壮大な大聖堂を思わせるヨーロピアンスタイルのチャペルです。大理石のバージンロードがよりいっそう美しさを演出します。

チャペルコンサートが開催されることもあるそうで、パイプオルガンの音色に包まれて、すてきな式に。式当日は新郎新婦がリラックスできるように、すてきな香りに包まれる心遣いもあります。

最大収容人数:144名様(着席)

5階にあるチャペルは、優しい木のぬくもりに満ちたチャペルです。温かみのある雰囲気で、特別な1日になりますね。

最大収容人数:96名様(着席)

オリジナルドレス

結婚式をするのに、気になることの1つがウエディングドレス。オリジナルドレスを見させてもらいました。繊細なドレスは、とても美しかったです。

写真で見ても美しいですが、実際のドレスは見る角度によって印象の違う美しさを感じます。ぜひ、に参加して実際に見てくださいね。

大切な方たちと記念撮影ができる場所もあるので、すてきな1日を写真におさめてくださいね。

特別な日にふさわしいお料理

お料理では、特別な一日を彩るのにふさわしい帝国ホテルの料理が、コース料理スタイルからブッフェスタイルなど選択可能です。

華やかな雰囲気にぴったりなスイーツ。

今回は、ブッフェスタイルを見学させていただきました。一皿一皿に愛情がこもったお料理は、どれもおいしかったです。

いかがでしたか。帝国ホテル大阪では、ウエディングフェアやご結婚式のご相談を随時受け付けています。

参加されるときには、｢tsukigumidesuの記事を見た｣と伝えるとホテル内で利用できる喫茶券のプレゼントもあるのでぜひ行ってみてくださいね。

取材協力/帝国ホテル大阪