Snow Man・岩本 照が主演！ウエストエンド最新ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』がこの秋日本初上陸

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Man・岩本 照が9月に日本初上陸するウエストエンド最新ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』で主演を務めることが決定した。

■時空を越えた愛の物語に実力派キャストが集結

今年3月27日に東京・有明に開業予定の複合型エンタテインメント施設・TOKYO DREAM PARK。そこに開業する新劇場・EX THEATER ARIAKEのOPENING LINEUPミュージカルとしてウエストエンド最新ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』の上演が決定。2023年にウエストエンドで初演され話題を呼んだ最新作が、2026年9月に日本初上陸することとなる。

原作は、2003年にアメリカで出版されたオードリー・ニッフェネガーの同名小説。「ニューヨーク・タイムズ」のベストセラーリストに28週連続トップ10入りを果たし、250万部以上の売上を記録。2009年にはブラッド・ピットらの製作総指揮により映画化。

2022年にはアメリカでテレビドラマ化され、2023年にウエストエンドでミュージカル化。「時を超えてめぐる究極の愛」に連日スタンディングオベーションが続いた傑作だ。

主演の時空を旅する男・ヘンリーを演じるのは、Snow Manのリーダーとしてグループを牽引する岩本 照。歌・ダンスの確かな実力はもちろん、近年はドラマ『恋する警護24時 season1・2』（テレビ朝日）やミュージカル『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』（’22、’24）では主演として高い演技力で魅せている。

ヒロインであるヘンリーの妻クレア役は、宝塚歌劇団を退団後にミュージカル『SIX』日本キャスト版、『梨泰院クラス』『SPY×FAMILY』『ジキル＆ハイド』など話題作へ出演。確かな歌唱力と繊細な表現力を兼ね備え注目を集める和希そらが務める。

そして日本版上演台本と演出は、ノンバーバルパフォーマンス集団THE ORIGINAL TEMPOのプロデュースや東京2020パラリンピック開会式、ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』『チャーリーとチョコレート工場』、Mrs. GREEN APPLE『The White Lounge』などの演出を手掛け、第49回菊田一夫演劇賞を受賞したウォーリー木下が担う。

■ヘンリー役：岩本 照 コメント

■クレア役：和希そら コメント

■日本版上演台本・演出：ウォーリー木下 コメント

■『タイムトラベラーズ・ワイフ』ストーリー

ふたりは、“時間”に試される。

自らの意思とは関係なく時空を旅してしまうヘンリーは、ある日クレアという女性と出会い、彼女の過去へ何度も旅するうちに、ふたりの運命は深く結びついていく。しかし予測不能な時間の移動には次第に不穏な影が差し、夫婦となったふたりの現在をも揺るがしていく

時間に翻弄されながらも互いを選び続けようとする、時空を超えたふたりの物語。

■公演情報

EX THEATER ARIAKE OPENING LINEUPミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』

2026/09 東京・EX THEATER ARIAKE

2026/10 大阪公演

脚色：ローレン・グンダーソン

音楽・歌詞：ジョス・ストーン、デイブ・スチュアート

日本版上演台本・演出：ウォーリー木下

出演：岩本 照 ／ 和希そら 他

■関連リンク

公式サイト

https://tdp.tv-asahi.co.jp/timetravellerswife/