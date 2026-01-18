この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ファッションスタイリストの黒田茜氏が自身のYouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」で、「【GU・ユニクロ以外】40・50代が“ちゃんとオシャレ”に見える低価格ブランド7選」と題した動画を公開した。多くの人が頼りがちなGU・ユニクロ以外の選択肢として、40代・50代の女性がおしゃれを楽しめる7つの低価格ブランドを、自身の経験に基づいて紹介している。



動画で紹介されたのは、いずれも黒田氏が実際に試着したり、仕事で使用したりしたことのある実店舗を持つブランドだ。氏は「カジュアル」から「キレイめ」という軸で7つのブランドを順番に紹介し、それぞれの特徴やどんな人におすすめかを解説した。



最初に紹介された「American Holic」は、「トレンド要素が多いのが好きな方」におすすめのトレンドカジュアルブランド。アメリカ西海岸のリラックスカジュアルをテーマにしており、デニムを主軸にトレンドを取り入れたアイテムが揃う。黒田氏自身が着用しているスウェットも同ブランドのもので、デザイン性がありながらも3000円台で購入できる手頃さも魅力であると語った。



中盤では、ナチュラル・シンプル系ブランドとして「studio CLIP」が登場。天然素材を使った着心地の良いアイテムが多く、フリーサイズなどゆったりとしたサイズ感のものが中心のため、体型を気にせず着られる点が大人世代におすすめだという。



後半ではキレイめブランドを紹介。5つ目に挙げた「VIS」は、スタイリッシュな雰囲気でトレンド要素も適度に取り入れられており、さりげないおしゃれが楽しめるブランド。最後に紹介した「DoCLASSE」は、まさに40代・50代をターゲットにしており、大人の体型を美しく見せるパターンで作られているため、「着るだけで若々しく見えることもある」と、その利点を強調した。



黒田氏は、これらのブランドをテイスト別に紹介することで、視聴者が自身の好みやスタイルに合わせて新しい選択肢を見つけるきっかけを提示した。GU・ユニクロも素晴らしいブランドとしつつ、時には違うブランドに目を向けることで、ファッションの幅が広がることを示唆する内容となっている。