やす子“いい人キャラ”崩壊の危機？ 毒舌が「ただの悪口」に聞こえる、無理すぎるキャラ変大失敗のワケ
やす子の発言が連日ネットを騒がせています。彼女の誤算はどこにあったのでしょうか？
◆「毒舌が下手でただの悪口」――相次ぐ炎上の背景
1月10日放送の『逃走中〜トリプルミッションインポッシブル〜』（フジテレビ系）で、アイドルグループ「KEY TO LIT（キテレツ）」の猪狩蒼弥について、「猪狩くんは全部の仕事で爪痕を残そうとしてるところが、ちょっと、あのー、キツイかな」とイジったところ、「猪狩を一方的に傷つけてる」や、「やす子が失礼なだけ」などのコメントが殺到したのです。
以前から、やす子と猪狩には共演経験があるという関係があっての発言でしたが、批判の声は高まる一方。ついには、やす子が自身の「X」で＜心疲れました＞と投稿する事態になりました。
この騒動が収束しないまま、1月12日放送の『欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞』（日本テレビ系）で、再び発言がクローズアップされてしまいました。出場者の一人の仮装について、「今日は楽しみで来たんですけど、今日、とんでもなくつまらなかったです、はいー」と評したところ、これまたネットで大炎上。
「正直に言うことが芸風なんだっけ？ モヤッた」とか、「毒舌が下手でただの悪口言う人になってる」と、やす子の“いい人”からのキャラ変ぶりに疑問を抱く視聴者が続出したのです。
◆織り込み済みの「悪意」？ 舵を切った毒舌芸への試行
猪狩に対するイジり、そして仮装の出場者に対する言葉からは、やす子が何らかの批評をしていることがわかります。そして、そこにはこれまで見せてこなかった計画的な悪意も含まれています。つまり、ある程度の燃えることを織り込み済みで、新たな「毒舌芸」へと舵を切るための試行だったのではないでしょうか。
しかしながら、視聴者はやす子の思うようには受け取りませんでした。彼らはやす子の言葉と人格を一致させて、テレビ的なパフォーマンスではなく、自然な悪意だと考えたから批判しているのです。
では、なぜやす子の思惑と視聴者の感性は、ここまでズレてしまったのでしょうか？
◆“国民的善人”という檻。過去の事件が残した副作用
それを解く鍵は、例のフワちゃん事件にあります。あの一件を経て、フワちゃんが活動を休止する一方で、やす子は期せずして“いい人”という立ち位置に固定化されることになりました。一人の人間として考えた場合には、やす子の“勝利”でした。その後『24時間テレビ』でマラソンランナーを務めたことで、彼女は完全に国民的な善人というポジションを獲得しました。
しかし、芸人として考えたらどうでしょうか。“いい人”のまま、テレビの求める笑いを生み続けることは、相当に苦しい。この一連の経緯から、猪狩イジりと仮装大賞でのぶっちゃけを振り返ると、それが“善人キャラの否定”であることが読み取れます。
いい人のまま芸人としてやっていくことは不可能なのだから、無理にでもシフトチェンジをしなければならない。その手っ取り早い方法の一つが、わかりやすい毒舌だったのではないでしょうか。
◆芸人としての「脱皮」と、世間のイメージに生じた温度差
しかしながら、まだ普通の視聴者はやす子を“いい人”のカテゴリーで見ています。つまり、やす子が自身のキャラとキャリアを客観的に見ている、いまの時間軸からは遅れたところで、かつての「やす子」を消費している段階なのです。
だから、今回の炎上はやす子も視聴者も悪くありません。タレントと視聴者の間で、不幸なミスマッチが起きてしまっただけなのです。
では、今後やす子の毒舌芸は受け入れられるのでしょうか。ここまで反感を買ってしまった新展開に勝算はあるのでしょうか。ひょっとすると、やす子に必要なのは、無理にキャラを変えようとせず、自然な自分と世間のイメージがゆっくりと重なり合うのを待つことなのかもしれません。
＜文／石黒隆之＞
【石黒隆之】
音楽批評の他、スポーツ、エンタメ、政治について執筆。『新潮』『ユリイカ』等に音楽評論を寄稿。『Number』等でスポーツ取材の経験もあり。いつかストリートピアノで「お富さん」(春日八郎)を弾きたい。Twitter: @TakayukiIshigu4
