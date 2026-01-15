¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤ÏÌîµå¤·¤«¤Ê¤¤¡×68ºÐÃËÀ¤¬¸ì¤ë·î21Ëü±ß¤ÎÇ¯¶âÀ¸³è¤È¡ÈËÜµ¤¤¹¤®¤ë¼ñÌ£¡É
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÇß»Ò¤ÎÇ¯¶â¥È¡¼¥¯!¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚÇ¯¶â¤¤¤¯¤é¡©¡ÛÂß¤·¤¿¶â¤¬ÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤º¡Ä²ñ¼Ò°÷68ºÐ¤ÎÇ¯¶â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£68ºÐÃËÀ¤¬¡¢·î21〜22Ëü±ß¤À¤È¤¤¤¦Ç¯¶â³Û¤ä¡¢¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ëÌîµåÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¡¢²áµî¤Î¤ª¶â¤Î¼ºÇÔÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¸½ºß68ºÐ¡£61ºÐ¤Ç²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¡¢65ºÐ¤«¤éÇ¯¶â¤ÎËþ³Û¼õµë¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ï¡Ö·î¤Ë21〜22Ëü±ß¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âà¿¦¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡Ö·î5〜6Ëü±ß¤¢¤ì¤Ð¤æ¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÇ¯¶â¤Î¤ß¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ï60ºÐÁ°¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£Ç¯¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂçÂÎÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê½àÈ÷¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤ª¶â¤Î¼ºÇÔ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎ¿Í¤ËÂß¤·¤¿20Ëü±ß¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÂß¤·¤¿»þ¤Ï¤¢¤²¤¿¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÃËÀ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÌîµå¤À¡£¸½ºß¤Ï¡Ö´ÔÎñÌîµå¡×¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö1Ç¯¤Ç¤âÄ¹¤¯¡×¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤È¤¤¤¦¡£°ÊÁ°¤Ï¸Î¶¿¤ËU¥¿¡¼¥ó°Ü½»¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÎý½¬¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÄÌ¤¦¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤ÇºÆ¤Ó¸½ºß¤Î½»¤Þ¤¤¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Û¤É¡¢¤½¤Î¾ðÇ®¤Ï¿¼¤¤¡£Á´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï±üÍÍ¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢É×ÉØ¤Ç±óÀ¬¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡Ö²¿¤Ç¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡×¡ÖÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ê¡×¤È¡¢¼«¤é¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¼ñÌ£¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤òëð²Î¤¹¤ëÃËÀ¤ÎÀ¸¤Êý¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
