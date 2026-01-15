Á°Ç¯¤«¤é¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·19°Ì¡ª¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥È¥Ã¥×25¡×
¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¤¬¡¢¹Ò¶õ³ÊÉÕ¤±²ñ¼Ò¡ÖAirlineRatings¡Ê¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥ì¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë2026Ç¯¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥È¥Ã¥× 25¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè19°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Ç¯¤è¤ê½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÍ£°ì¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ±¼Ò¤Î¡¢°ÂÁ´À¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÉ¾²Á¤ÎÇØ·Ê¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥È¥Ã¥× 25¡×Áª½Ð
È¯É½Æü¡§2026Ç¯1·î15Æü
Áª½Ð½ç°Ì¡§Âè19°Ì
É¾²Áµ¡´Ø¡§AirlineRatings
¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ ÆüËÜ»Ù¼Ò¤Ï¡¢¹Ò¶õ³ÊÉÕ¤±²ñ¼Ò¡ÖAirlineRatings¡×¤¬È¯É½¤·¤¿2026Ç¯¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥È¥Ã¥× 25 (Top 25 Safest Full-Service Airlines for 2026)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âè19°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢À¤³¦320¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹ñºÝÅª¤Ê°ÂÁ´´ð½à¤Î½å¼é¾õ¶·¤äÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë°ÂÄê¤·¤¿±¿¹Ò¼ÂÀÓ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁª½Ð¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯¤«¤é½ç°Ì¤ò3¤Ä¾å¤²¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÍ£°ì¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¤Ï¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¡¢¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¹Ò¶õ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹Ò¶õ¡¢Á´ÆüËÜ¶õÍ¢(ANA)¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¼çÍ×¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¶¦¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íðµ¤Î®ÂÐºö¤Ø¤Î¹âÅÙ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
É¾²Á´ð½à¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»ö¸ÎÎ¨¤äµ¡ÂÎ¤Î¿·¤·¤µ¡¢½ÅÂç¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÍÌµ¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î·±ÎýÂÎÀ©¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤Ê°ÂÁ´´Æºº¤Î·ë²Ì¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢µ¡Æâ¤Ç¤ÎÉé½ý»ö¸Î¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍðµ¤Î®¤Ø¤ÎÂÐºö¡×¤¬¡¢¤è¤ê½ÅÅÀÅª¤ÊÉ¾²Á¹àÌÜ¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¤Ç¤Ï¡¢Íðµ¤Î®¤ËÈ¼¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹âÅÙ¤Êµ¤¾ÝÍ½Â¬¡¦Ê¬ÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Îµ¤¾Ý¥Ç¡¼¥¿¤ÈÃÏ·ÁÆÃÍ¤ÎÍ×°ø¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÉ¤ì¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤ò»öÁ°¤ËÈò¤±¤ë±¿¹Ò·×²è¤ÎºöÄê¤ä¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÁá´ü¥¢¥é¡¼¥È¤ò¼Â¸½¤·¡¢¾èµÒ¤Ë²÷Å¬¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥Õ¥é¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AirlineRatings CEO ¥·¥ã¥í¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥»¥ó»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
AirlineRatings CEO ¥·¥ã¥í¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥»¥ó»á¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¤Ï2025Ç¯¤«¤é¤µ¤é¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢2026Ç¯¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç19°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢²¿¤«°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¡ºà¤Î¼Á¡¢°ÂÁ´¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸þ¾å¡¢¶È³¦´Æºº¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤»ö¸ÎÎ¨¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê°ì´Ó¤·¤¿±¿¹ÒÂÎÀ©¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿ÊÊâ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ICAO(¹ñºÝÌ±´Ö¹Ò¶õµ¡´Ø)¤Ë¤è¤ë´Æºº¤Ç¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÅö¶É¤Î¹Ò¶õ´ÆÆÄÂÎÀ©¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥àµòÅÀ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Æ±¹ñ¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¹ñºÝÀþ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê°Â¿´ºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õÉû¼ÒÄ¹ ¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ð¥ó¡¦¥È¥¥¥¢¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õÉû¼ÒÄ¹ ¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ð¥ó¡¦¥È¥¥¥¢¥ó»á¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯¸Ç¤Ê°ÂÁ´Ê¸²½¤³¤½¤¬¡¢¹Ò¶õ»º¶È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ÎÁÃ¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¶¯²½¤·¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ä¿Íºà°éÀ®¤Î³È½¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¾ï¤ËÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î±¿¹ÒÂÎÀ©¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡Ù¤Ë·ÑÂ³¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¹Ò¶õ¶È³¦¤¬¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´À¡¢ÉÊ¼Á¡¢À¤³¦´ð½à¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÈÀ¤³¦¤ò·ë¤Ö²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ëÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¯¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¤Î°ÂÁ´¤Ø¤ÎÊâ¤ß
¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆIATA (¹ñºÝ¹Ò¶õ±¿Á÷¶¨²ñ)¤Î°ÂÁ´´Æºº¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖIOSA¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2006Ç¯¤Î½é¼èÆÀ°ÊÍè¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¤³¤Î¹â¤¤°ÂÁ´´ð½à¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2007Ç¯¤ËÆ³Æþ¤·¤¿°ÂÁ´´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à (SMS) ¤Ï¹ñºÝÅª¤ÊºÇ¹â¿å½à¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÌ±ÍÑ¹Ò¶õ¶É (CAAV) ¤«¤é¤â¹ñÆâ¹Ò¶õÁÈ¿¥¤Î¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢IATA¼çºÅ¤Î¡ÖÀ¤³¦°ÂÁ´¡¦±¿¹Ò¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ (World Safety and Operations Conference) ¡×¤Î¥Û¥¹¥È¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î¹Ò¶õ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ë¿®Íê¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ (¥¹¥«¥¤¥Á¡¼¥à¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼)¤Ï¡¢1993Ç¯¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñ±Ä¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÆâ22ÅÔ»Ô¡¢³¤³°38ÅÔ»Ô¤ò·ë¤Ö·× 110Ï©Àþ°Ê¾å¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡ºà¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787-9¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787-10¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹ A350-900XWB¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹A320¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹A321neo ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ºÇ¿·±Ô¤Îµ¡ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÏ©Àþ¤Ï¡¢ÅìµþÀ®ÅÄ¡¢Åìµþ±©ÅÄ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Î5¤Ä¤Î¶õ¹Á¤«¤é¥Ï¥Î¥¤¤ª¤è¤Ó¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¤Ë±¿¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÅìµþÀ®ÅÄ¤ª¤è¤ÓÂçºå¤«¤é¤Ï¥À¥Ê¥ó¤Ø¤â½¢¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·µ¡ºà¤ÎÆ³Æþ¤È³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¹Ò¶õ»º¶È¤Î³ÊÉÕ¤±²ñ¼Ò Skytrax ¤Ë¤è¤ë4¥¹¥¿¡¼É¾²Á¡¢¡ÖAirlineRatings.com¡×¤Ë¤è¤ë2024Ç¯À¤³¦¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥È¥Ã¥× 20Áª½Ð¡¢¤Þ¤¿APEX (Airline Passenger Experience Association) ¤Ë¤è¤ë 2025Ç¯¤Î¡Ö5¥¹¥¿¡¼¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡×Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÏ©Àþ¤Î½¢¹Ò30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£¸å¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½Åª¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë5¥¹¥¿¡¼¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢³×¿·¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥Í¥Ã¥È¥¼¥íÇÓ½Ð¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥È¥Ã¥× 25¡×Áª½Ð¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
