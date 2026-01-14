¡Ö¥Ô¥ó¥°¡¼¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ªÌ¾¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤¬´ØÀ¾½éÅÐ¾ì
2026Ç¯1·î9Æü¤è¤ê¡¢À¤³¦°ìÍÌ¾¤Ê¥Ú¥ó¥®¥ó¡Ö¥Ô¥ó¥°¡¼¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖPINGU(TM) POP UP STORE¡×¤¬¡¢Âç´ÝÇßÅÄÅ¹5³¬ ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¦¥®¥Õ¥Ä¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ëµþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖPINGU(TM) SHOP¡×¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥¤¥¢¡¼¥È¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë´ØÀ¾¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÈÎÇäÍ½Äê¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤ë
¥Ô¥ó¥°¡¼¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î±ÇÁüºî²È¥ª¥Ã¥È¥Þ¡¼¡¦¥°¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥¹¥È¥Ã¥×¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£1980Ç¯¤Ë¸¶·¿¤È¤Ê¤ë¥Æ¥¹¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢1990Ç¯°Ê¹ß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÀ¤³¦155°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤ËÃÂÀ¸45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¯¥ì¥¤¥¢¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬º£¡¢²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¯¥ì¥¤¥¢¡¼¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤¬¤º¤é¤ê
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥°¡¼¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ì¥¤¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤É¤³¤«¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÉ½¾ð¤äÆ°¤¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤È´Ì¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡£¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤¿¿Í¤Ê¤é¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤â¤è¤·¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ä¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Ë¾þ¤ë¤â¤è¤·¡£²È¤Ç¤â³°½ÐÀè¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ô¥ó¥°¡¼¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¥ì¥³¡¼¥É¤òÄ°¤¯¥Ô¥ó¥°¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢Âç¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ì¾¥·¡¼¥ó¤¬¥³¥Þ³ä¤ê¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¡£
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤òºÌ¤ë¤ªÊÛÅö¥°¥Ã¥º¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ö¥é¥ó¥Á¥¯¥í¥¹¡×(1100±ß)¡¢¡Ö¥é¥ó¥Á¶ÒÃå¡×(1650±ß)¡¢¡Ö¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×(2420±ß)¤È¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥È¡¼¥È¡×(3630±ß)¤ä¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥Ý¡¼¥Á¡×(1980±ß)¡¢45¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×(3850±ß)¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¢£¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
2000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£°ì¿Í1Ëç¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤ÎÍèÅ¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¥Ô¥ó¥°¡¼¤Ï2025Ç¯¤ËÃÂÀ¸45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À·ÑÂ³Ãæ¡£¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¯¥ì¥¤¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤Ë¡¢º£¤³¤½¥Ô¥ó¥°¡¼¤Î°¦¤é¤·¤µ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£´ØÀ¾¤Î¥Ô¥ó¥°¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤¼¤ÒÂç´ÝÇßÅÄÅ¹¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
(C)2026 JOKER.
