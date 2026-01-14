¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡ÄÉâ¤¤¤¿¤¾¡×ÂçÁêËÐ¤ÇÎÏ»Î¤¬¶õÃæÍî²¼¤Î¡È¾×·â¡É¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡ÄºÇ¾®Ê¼¤¬Âç¥À¥á¡¼¥¸¤Î°ìÉô»Ï½ª¡ÖÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡×
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ»°ÆüÌÜ¡þ13Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎÏ»Î¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¶õÃæÍî²¼ ¡È¾×·â¡É¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Î½Ö´Ö
¡¡ºÇ¾®Ê¼¤Î36ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥óÎÏ»Î¤¬¡¢ÇÜ°Ê¾å½Å¤¿¤¤17ºÐÎÏ»Î¤ËÊÒ¼ê¤Ç¶õÃæ¤«¤éÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÍî²¼¤¹¤ë¡È¾×·â¾ìÌÌ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ì½Ö¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡ÄÉâ¤¤¤¿¤¾¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡ª¡©¡×¤ÈÂ©¤òÆÝ¤ó¤À¡£
¡¡½øÆóÃÊ¶å½½¼·ËçÌÜ¡¦±§ÎÜÆÒ¡Ê¼°½¨¡Ë¤È½øÆóÃÊ¶å½½Ï»ËçÌÜ¡¦À¾Àª¶¿¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Î°ìÈÖ¡£36ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦±§ÎÜÆÒ¤Ï¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å60.6¥¥í¤Î¸½ÌòºÇ¾®Ê¼¤ÎÎÏ»Î¡£ÂÐ¤¹¤ëÀ¾Àª¶¿¤Ï17ºÐ¤Î¼ã¼ê¤Ç¡¢¿ÈÄ¹166.5¥»¥ó¥Á¤Ê¤¬¤éÂÎ½Å124.1¥¥í¤Î½ÅÎÌµé¤À¡£
¡¡ÂÎ½Åº¹¤Ï63.5¥¥í¤ÈÇÜ°Ê¾å¤âÎ¥¤ì¤¿ÂÐ·è¡£Î©¤Á¹ç¤¤¾®¤µ¤Ê±§ÎÜÆÒ¤ÏÄã¤¤»ÑÀª¤ÇÂ¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¤âÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢À¾Àª¶¿¤¬¶¯Îõ¤ÊÆÍ¤²¡¤·¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£À¾Àª¶¿¤¬Ä¥¤ê¼ê¤ò¤«¤Þ¤¹¤È¡¢±§ÎÜÆÒ¤Î´éÌÌ¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¡£ºÇ¸å¤ÏÅÚÉ¶ºÝ¡¢À¾Àª¶¿¤¬ÊÒ¼ê¤Ç±§ÎÜÆÒ¤ò¾å¤«¤éÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±§ÎÜÆÒ¤ÎÂÎ¤Ï°ì½ÖÃè¤ËÉâ¤¡¢¶õÃæÍî²¼¤·¤¿¡£
¡¡±§ÎÜÆÒ¤Ï¤·¤Ð¤·Â©¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤ÈÄË¤½¤¦¤Ë³Û¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ´é¤ò¤·¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¡£·ÚÎÌÎÏ»Î¤¬¶õÃæ¤«¤éÍî²¼¤¹¤ë¾×·âÅª¤Ê·èÃå¤Ë¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡ÄÉâ¤¤¤¿¤¾¡×¡ÖÈô¤ó¤Ç¤ë¡×¡ÖÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡ª¡©¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬À¾Àª¶¿¤¬Àè¤ËÅÚÉ¶¤ò³ä¤Ã¤¿¤È¸«¤Æ¡¢¹Ô»Ê·³ÇÛ¤Ï±§ÎÜÆÒ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Êª¸À¤¤¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±§ÎÜÆÒ¤ÎÂÎ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢·³ÇÛÄÌ¤ê±§ÎÜÆÒ¤Î¾¡¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±§ÎÜÆÒ¤ÏÆÍ¤½Ð¤·¤Ç¾¡¤Ã¤Æº£¾ì½ê½éÇòÀ±¤È¤Ê¤ë1¾¡ÌÜ¡£ÇÔ¤ì¤¿À¾Àª¶¿¤Ï2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë