¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û½é£Ö¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¤Îà£³¤Ä¤Î¶¯¤ßá¤òÉðÅÄ½¤¹¨»á¤¬»ØÅ¦¡Ö½à·è¾¡¤¬°ì¤Ä¤Î¥ä¥Þ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡¡Ê£±£²Æü¡¢£Í£Õ£Æ£Ç¹ñÎ©¡Ë¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë²¦¼Ô¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬¡¢¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤Ë£³¡½£°¤Ç²÷¾¡¡£Èá´ê¤Î½éÀ©ÇÆ¤Ç»Ë¾å£¶¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ë²ÆÅß£²´§¤Î²÷µó¤À¡£¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×ÉðÅÄ½¤¹¨»á¡Ê£µ£¸¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬¡¢²¼ÇÏÉ¾ÄÌ¤ê¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î£³¤Ä¤Î¶¯¤ß¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡À¶¿åÅì¹â¡ÊÀÅ²¬¡Ë»þÂå¤ÎÂè£¶£²²óÂç²ñ¤Ç¡¢£±Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é£±£°ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÆÀÅÀ²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡ÖÂç²ñÁ°¤«¤éÍ¥¾¡¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿Áª¼ê¡¢´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ê£Ð£ËÀï£¹¡½£¸¤ÇÀ©¤·¤¿¡Ë¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤È¤Î½à·è¾¡¤¬°ì¤Ä¤Î¥ä¥Þ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾¡¼Ô¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÃæÅùÉô¾å¤¬¤ê¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤³¤È¡£Æ±¹»¤ÏÃæ³ØÀ¸Ç¯Âå¤Ç¤Ïà»ß¤á¤ë¡¢½³¤ëá¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¹â¹»Ç¯Âå¤Ç¤Ï¤½¤Îµ»½Ñ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ä¤Ê¤°¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉðÅÄ»á¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î¼Á¤¬¹â¤¤¤Î¤ÏÃæ³Ø¡¢¹â¹»¤Î°ì´Ó¤·¤¿»ØÆ³¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó£·¿Í¤¬ÃæÅùÉô½Ð¿È¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡ÖÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤«¤éÎ¢¤Ø¤Î°Õ¼±¤â¹â¤¤¤·¡¢¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î¶¯ÅÙ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Ã±¤Ëµ»½Ñ¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¼¯»ùÅç¸©¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ç®¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¼¯»ùÅç¤ÏÀÎ¤«¤é¼¯»ùÅç¼Â¶È¤ä¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¤È¶¯¹ë¹»¤¬Â¿¤¯¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤éÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿°õ¾Ý¡£¤½¤ì¤Ë¶å½£Æâ¤Ë¤ÏÄ¹ºê¤Î¹ñ¸«¡¢·§ËÜ¤ÎÂçÄÅ¡¢Ê¡²¬¤ÎÅìÊ¡²¬¤Ê¤É¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤âÂ¿¤¤¤·¤Í¡×
¡¡Ç®ÎÌ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¼¯¼Â£Ï£Â¤ÇÁª¼ê¸¢Í¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ëÍÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶¯¤¤¼¯»ùÅç¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÉðÅÄ»á¤Ï¡Ö»ØÆ³¼Ô¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼Ç®¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤â¶¯¤¤ÍýÍ³¤«¤È»×¤¦¡×¡£½éÀ©ÇÆ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë£Ö²ó¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£