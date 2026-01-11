【魚座】週間タロット占い《来週：2026年1月12日〜1月18日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月12日〜1月18日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『あまり踏み込まないようにします』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
他の人と自分との距離感について考え方を変えていくでしょう。深入りしても良いことがないと悟るようです。仕事や公の場ではまだどこかに自分の居場所が残っているような気がして、とりあえず存在のアピールを広めておくでしょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
辛いことや悲しいことも自分の中で受け止めないと、バランスが崩れて関係も拗れてしまうようです。すぐに言葉にしないなどの工夫が必要でしょう。シングルの方は、忙しく動き回っている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの本質を見ていこうとしています。
｜時期｜
1月17日 リアルになっていく ／ 1月18日 ビジュアルレベルアップ
｜ラッキーアイテム｜
もずく
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞