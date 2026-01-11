人気ブランドの新コレクションが誕生！ 見逃したくない、新作アイテム4選

人気ブランドの新コレクションが誕生。さらに、デザインに強い個性が宿る新作アイテムもバリエーション豊かに登場中。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！

『カンペールラボ』が初となるバッグコレクションをローンチ！

フィンランド語で「手紙」を意味する型「キルイェ」は、ダメージ加工を施したスエード生地が個性的。『ADDITION ADELAIDE』限定カラー。\89,100（カンペールラボ/カンペールジャパン TEL. 03-5412-1844）

レイヤードスタイルで輝くベロア素材×メッシュの個性派

光沢やシアー感、どこかスポーティな雰囲気が気になるハーフジップトップス。ビスチェに重ねたり、ジャケットを羽織るなど、着こなし方は無限。\38,500（シモーネ ワイルド/フィルグショールーム TEL. 03-5357-8771）

大切なジュエリーを旅先にも安心して持ち運べるすぐれもの

リングバーや仕切りポケットがついたベロア地のジュエリーポーチ。「joyful joyful」（赤）、「oh! what fun」（緑）というハッピーなメッセージ刺繍入り。17×12.5cm各 \14,300（ロンハーマン TEL. 0120-983-781）

スウェットと黒いベルトの絶妙なバランス感が面白い

カジュアルになりすぎないベルト付きスウェットパンツ。センタープレス入りで、シルエットがきれいに仕上がるのも魅力。\14,960（リリー ブラウン/リリー ブラウン ルミネエスト新宿店 TEL. 03-6457-8555）