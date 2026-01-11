“話すの苦手”原菜乃華、ラジオオファーに「絶対断る！って思って…来ちゃって」
女優の原菜乃華（22歳）が、1月10日に放送されたラジオ番組「原菜乃華のオールナイトニッポン0」（ニッポン放送）に出演。朝ドラ「あんぱん」で共演した高橋文哉のラジオスキルを目の当たりにして「絶対断ろうって思ったんです。絶対断る！って思って……来ちゃって」と語った。
原菜乃華が、今回「オールナイトニッポン0」のオファーがくるきっかけとなった、「高橋文哉のオールナイトニッポンX」に出演した時のことを振り返る。
原は朝ドラ「あんぱん」でも共演した高橋について「もう本当にすごかったんですよ！その時の高橋さんが！もう、本当に何でしょう、進行が素晴らしい。もう、何を言っても何か返してくださるし、私の足りない言葉を補ってくださるというか、いや、もういろいろ膨らむような質問してくださったりとか、もうとにかくすごくて」と賞賛。
高橋のすごさを認識した原は「特番とか来た日には絶対断ろうって思ったんです、その日に。絶対断る！って思って……来ちゃって」と話し、「私、本当に喋るのが苦手で、自分の言葉で喋るのが嫌だからセリフ喋ってる人間なんですね。だから、ま、無理かもって思ってたんですけど、でもラジオ自体はとっても好きなので、ちょっと2026年は挑戦の年だ！と思って受けたら、あの、高橋さんの倍でした、時間が。1時間だと思ってたなぁ……2時間だったか。2時間1人で喋るなんてやったことないし。もう怖い怖い。もうヒヤヒヤしてます。今日汗ダラダラ」と語った。
原菜乃華が、今回「オールナイトニッポン0」のオファーがくるきっかけとなった、「高橋文哉のオールナイトニッポンX」に出演した時のことを振り返る。
高橋のすごさを認識した原は「特番とか来た日には絶対断ろうって思ったんです、その日に。絶対断る！って思って……来ちゃって」と話し、「私、本当に喋るのが苦手で、自分の言葉で喋るのが嫌だからセリフ喋ってる人間なんですね。だから、ま、無理かもって思ってたんですけど、でもラジオ自体はとっても好きなので、ちょっと2026年は挑戦の年だ！と思って受けたら、あの、高橋さんの倍でした、時間が。1時間だと思ってたなぁ……2時間だったか。2時間1人で喋るなんてやったことないし。もう怖い怖い。もうヒヤヒヤしてます。今日汗ダラダラ」と語った。