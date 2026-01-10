絵本『パンズー』（PHP研究所）が1月26日（月）に発売される。

【画像】GIFアニメが元の絵本『パンズー』発売

「おやすみレストラン」などで人気の絵本作家misato.による絵本『パンズー』。著者がXへ投稿したGIFアニメーション「パンZoo」が話題を呼び、絵本として刊行された。

本作に登場するのは、パンと動物の見立てや言葉遊びの発想から生まれた、ねこのネコロネ、ひつじのメェ～ロンパン、カバのカバーガーなど、個性豊かな約25種類のキャラクター。彼らの“習性”を解説しながら、図鑑風に紹介しています。各ページには、絵探しなど簡単なクイズを入れて、ひとつのイラストからいろいろな発見をする面白さを子どもたちに提供。読み聞かせで楽しいやり取りができる一冊となっている。

■著者プロフィールmisato.アニメーション作家／絵本作家。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業。アニメーターとしてGIFアニメーションをメインに自身のSNSにて作品を発表し続け、企業コラボも複数展開するなど独自の世界観で多くのファンを獲得。また、クリエイターとして「あおいくまさん」「おやすみレストラン」などのキャラクターも生み出しており、商品化、書籍化、展示会など幅広く展開し、キャラクターコンテンツとしても注目を集めている。受賞歴「ISCA2013佳作」「第16回DigCon6 Unque Animation賞」「武蔵野美術大学卒業展示優秀賞」など。

