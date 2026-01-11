プリキュアシリーズ第23弾「名探偵プリキュア！」、2月1日より放送開始
2004年に放送を開始した「ふたりはプリキュア」から現在放送中の「キミとアイドルプリキュア♪」まで、22作品継続しているプリキュアシリーズ。第23弾はプリキュア史上初となる「探偵」のプリキュアが登場する『名探偵プリキュア！』に決定。ABCテレビ・テレビ朝日系列24局ネットにて2026年2月1日（日）朝8時30分よりスタートする。
今回の主人公は、「困っている人を助けたい」という想いを胸に、探偵として活躍する女の子たち。物語の舞台はなんと1999年。不思議な力に導かれ、主人公が現代からタイムスリップするところから話が始まる。時代を超えて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語だという。
今作のテーマは「自分で見て、感じて、考えて、"本当"の答えを出す」。様々な情報が溢れる現代において、「真実」が「嘘」に、「嘘」が「真実」になってしまうことも。「誰か」の考えを答えとするのではなく、「自分」はどのように見て、感じたのか。自分自身で考えて、"答え"を出していくことの大切さを子どもたちに伝えていくとしている。
●あらすじ
【明智あんな】は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生！
誕生日に現れた妖精【ポチタン】と、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！
そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子【小林みくる】！
そんな中、事件発生！？
大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい…！
事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…！？
困っている人を見逃せない…！
そんな思いから、あんなとみくるは【名探偵プリキュア】に変身‼
名探偵プリキュアがみんなの笑顔を推理で守る！
「そのナゾ！キュアット解決！」
そして、あんなは元の時代に戻ることができるのか…！？
●キャラクター
キュアアンサー／明智あんな（あけち あんな） （CV：千賀光莉）
2027年からタイムスリップしてやってきた中学2年生の女の子。
困っている人がいたら見過ごせない、ウソをつけないまっすぐで思いやりのある性格。
考えるよりも直感で答えを出すタイプ。1999年のまことみらい市で出会ったみくると「キュアット探偵事務所」で生活を共にしている。
口癖は「はなまる！」
誕生日は「1月24日」
キュアアンサーに変身！
「どんな謎でもはなまる解決！名探偵 キュアアンサー！」
キュアミスティック／小林みくる（こばやし みくる） （CV：本渡楓）
不器用だけどまっすぐな中学2年生の女の子。
名探偵を目指して、まことみらい市の「キュアット探偵事務所」にやってきたばかり。
探偵知識が豊富で誰よりも頑張り屋さん。直感よりも考えて答えを出すタイプ。
かわいいものが何よりも大好き。
誕生日は「4月22日」
キュアミスティックに変身！
「重ねた推理で笑顔にジャンプ！名探偵 キュアミスティック！」
キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか（もりあ るるか） （CV：東山奈央）
「プリキュア」であるにも関わらず、何故か「怪盗団ファントム」として活動しているミステリアスな少女。
マイペースで型にはまらない性格。口数は少ないが、実は熱い想いを内に秘めている。
アイスが大好物。
誕生日は「11月1日」
キュアアルカナ・シャドウに変身！
「神秘と秘密で包み込む キュアアルカナ・シャドウ！」
キュアエクレール
正体不明の謎のプリキュア…！放送をお楽しみに…！
「解き放て！内なる真実の香り 名探偵 キュアエクレール！」
ポチタン （CV：加藤英美里）
キュアアンサーとキュアミスティックのおとも妖精。
時間と空間を超える能力を持った「時空の妖精」。
タイムスリップで力を使い切って赤ちゃんの姿に。
マコトジュエルを集めて元の姿に戻れば、2027 年にあんなを帰すことができる…かもしれない。
楽しいことが大好きで天真爛漫な性格。
好きなものはミルク。
マシュタン （CV：羊宮妃那）
キュアアルカナ・シャドウのおとも妖精。
占いでなんでもズバリと言い当てる「占いの妖精」。
キュアアルカナ・シャドウと強い絆がある。
おしゃれ好きで世話焼きな性格。
好きなものはマシュマロ。
シュシュタン
キュアエクレールのおとも妖精。
詳細は放送をお楽しみに…！
ジェット先輩 （CV：梶裕貴）
名探偵プリキュアをサポートするプリキットを発明する自称天才博士。
妖精姿を見られることが恥ずかしく、人間姿でいることが多い。
なんだかんだ優しくて面倒見がいい性格。
ジェット先輩と呼ばれてあんなたちからは慕われている。
好きなものはキャンディ・甘いもの全般。
●キャストコメント
千賀光莉 キュアアンサー／明智あんな役
■プリキュアを演じることが決まったときの感想を教えてください。
幼少期から夢中になって見ていた作品なので、合格のお知らせを聞いた時は思わず涙が溢れ出し
ました。オーディションの際、その一時だけでもプリキュアとして生きられたことが幸せだったので、まさか自分が作品に携わることができるなんて…‼と驚きと感謝の気持ちでいっぱいでした。そして同時に、先輩方から紡がれてきた歴史の重みを感じ、私の今持てる全てを注いで大切に向き合っていきたいと覚悟した瞬間でもありました。
■千賀光莉さんが感じるプリキュアシリーズの魅力を教えてください。
私自身も友達とプリキュアごっこをしたりエンディングのダンスを踊ったりと、当時かなりのめ
り込んでいましたが、大人になった今も楽しんで作品を鑑賞しています！子どもから大人まで、世代を超えてたくさんの方に楽しんでいただける点がプリキュアシリーズの魅力だなと思っています。アニメの世界を楽しめるのはもちろんですが、コスチュームやおもちゃなど、日常の中でも憧れのプリキュアになれる点も、シリーズならではの魅力だと思います！
■キュアアンサー／明智あんなの印象や、演じるうえでの意気込みを教えてください。
あんなちゃんは、困っている人がいたら自然と体が動いて手を差し伸べられる、とても素直で温かい心の持ち主です。
人の表情や仕草から気持ちを察して、行動と言動で勇気づけてあげられるところは、まさに名探偵だなと思います…！そんな彼女の魅力が伝わるよう、私も真摯に向き合って演じさせていただきたいです。そして皆様もぜひ、アンサーたちと一緒に推理し謎を解いていただけたら嬉しいです！
本渡楓 キュアミスティック／小林みくる役
■プリキュアを演じることが決まったときの感想を教えてください。
プリキュアを演じられる日が来るとは夢にも思っていなかったので、とても驚きました。喜びは遅れてやってきたので、収録が始まるまでは実感すらなかったです。早く家族に知らせたいな、みんなをビックリさせたいな。そんな気持ちで満たされました。ようやくその日を迎えたことが感慨深いです。
■本渡楓さんが感じるプリキュアシリーズの魅力を教えてください。
わたしは幼い頃、アニメに触れる機会があまりなかったのですが、それでも「プリキュア」という言葉はたくさん耳にしていました。そして世界中の方の人生に寄り添ってきたのはずっと目にしてきました。「名探偵プリキュア！」も、人々の人生に残る作品になりますように！
■キュアミスティック／小林みくるの印象や、演じるうえでの意気込みを教えてください。
みくるは、まずよーく考えて、それから行動に移す性格の子です。だからこそ動き出すのが慎重になりがち。そこを、あんなの行動力が補ってくれます。とっても素敵な関係ですよね。わたしも、考えてから行動する性格なので、みくるに寄り添って演じられたらと思っています。すぐに行動できる人に強く憧れているので、今作であんなから学ぼうと思います！
東山奈央 キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役
■プリキュアを演じることが決まったときの感想を教えてください。
長い長い夢が叶って、一言では言い表せないたくさんの気持ちでいっぱいになりました。10年前に『Go！プリンセスプリキュア』で妖精パフ役として関わらせていただいたこともあり、またあの幸せな一年間を経験させていただけるんだと思うと本当に嬉しいです。これからの時間を、皆さんと大事に歩んでいきたいと思っております！
■東山奈央さんが感じるプリキュアシリーズの魅力を教えてください。
たくさんの夢や憧れが詰まっているところです。プリキュアをまっすぐにキラキラとした瞳で応援してくれる子供たちの想いは本当に尊いです。そしてプリキュアになる人、プリキュアに関わる人はみんな真剣です。そんな想いの結集が素晴らしい作品を生み出していると感じます！
■キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるかの印象や、演じるうえでの意気込みを教えてください。
キュアアルカナ・シャドウはプリキュアでありながら敵、という謎めいた存在です。どのようにして今の彼女に至ったのか、ぜひ注目していただけたらと思います。るるかがこれから進んでいく道のりを一緒に歩きながら最高のパートナーになれるよう精一杯頑張ります。これからよろしくお願いいたします！
●プロデューサーコメント
多田香奈子プロデューサー（ABCアニメーション）
自分の力で「真実」をつかみとってほしい。
私たちが作品に込めた、子供たちにむけたメッセージです。
溢れかえる情報と変化が目まぐるしい社会の中で、
自分を見失わないように、意思をもって、未来を切り開いていくこと。
他者を尊重し、思いやりをもって、発言し行動すること。
自分の「本当の想い」＝「真実」と真剣に向き合うこと。
決して簡単なことではありません。
「名探偵プリキュア！」は、自分で見て、感じて、考えて、“本当の答え”を見つけます。
本作で私たちが大切にしているのは、周りに流されず「自分でとことん考える」こと。
その先でたどり着いた未来こそが、自分にとっての「真実」です。
探偵が明らかにする「真実」はどんな時も揺るぎません。
でも、人生における「真実」は、いつだって「自分次第」で変わっていくのです。
1999 年にタイムスリップする主人公のあんな。
彼女はどんな風に考え、判断し、行動し、2027 年という未来で、
どんな「真実」をつかみ取るのでしょうか。
ぜひ最後まで一緒に見届けてください。
荒牧壮也プロデューサー（東映アニメーション）
探偵ものといえば完全無欠の絶対的な名探偵が一人存在していて、
その名探偵が誰も解くことが出来なかった難事件を華麗に解決することが多いと思います。
しかし、今回はあえて探偵としては駆け出しの子を主人公にしました。
一人では事件を解決することはできない。
だけど、二人いれば…そして仲間が隣にいてくれれば、どんな難しい事件でも解決できる！
ただの探偵ものではない、あきらめない心で仲間と共に成長していき、巨悪へ立ち向かう！
そんな“名探偵プリキュア”を表現したかったためです。
彼女たちが成長していく先でどんな探偵に、プリキュアになっていくのでしょうか。
そして、いったいどのような“答え”を最後に導き出すのでしょうか。
『自分で見て、感じて、“本当”の答えを出す』
そんなテーマに合わせて、作品の中にたくさんの謎を散りばめました。
かつてないほどに“考える”プリキュアです。
ぜひ！プリキュアと一緒に楽しく「推理」をしながら観ていただけると嬉しいです。
●スタッフ
シリーズディレクター：川崎弘二
シリーズ構成：村山功
キャラクターデザイン：矢野茜
美術デザイン：今井美紀
チーフ美術：濱野英次
色彩設計：竹澤聡
撮影監督：安西良行
音楽：深澤恵梨香／馬瀬みさき
