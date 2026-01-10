指先にひと足早い春を！ 桜を纏うジェルミーワン＆ジーニッシュマニキュア新色をチェック
まだ寒さの残る季節ですが、指先には一足早く春の気配を取り入れたいもの。そんな気分にぴったりな、桜をテーマにしたネイルコレクションが登場しました。セルフジェルネイルの「ジェルミーワン」と、速乾マニキュアの「ジーニッシュマニキュア」から、それぞれ春を感じさせる限定カラーが販売中です。
■ジェルミーワンから登場したのはサロン級のツヤを自宅で楽しめる桜コレクション
「ジェルミーワン（税込1,540円）」は、下準備不要・ワンステップで完成するセルフジェルネイルブランド。ツヤとぷっくり感のある仕上がりが特長です。
今回登場した“桜コレクション”は、桜のやわらかさと、さくらんぼの甘酸っぱさをイメージした血色感のあるカラー展開。ラインナップは紅茶のような気品を感じさせる大人のロゼピンク「GM101 ティーロゼ」、ひと塗りで血色感が高まる、みずみずしい潤いピンク「GM136 ブルームピンク」、やさしく指先になじむ、柔らかなまどろみピンク「GM148 ルリエピンク」の3色展開。
実際に「GM101 ティーロゼ」を塗ってみました。こちらは一度塗りです。シーンを選ばず使える落ち着いたカラーと、ジェルらしいツヤ感が印象的。どの色も、春の訪れをさりげなく取り入れられる上品な仕上がりが魅力です。
■60秒速乾で楽しめるジーニッシュマニキュアからは、移り変わる桜をイメージしたコレクションが登場
「ジーニッシュマニキュア（税込1,210円）」は、ジェル発想の処方でツヤ感と持ちの良さを実現した進化系マニキュア。ワンコート60秒で乾く速乾性がなんといっても人気です。 今回コレクションは、朝・夕・夜と時間によって表情を変える桜から着想を得た3色展開。
「No.80 フィール」は色気が際立つ艶やかな朝桜ピンク、「No.85 フラゴナール」は繊細なラメが印象的なロマンティックな夕桜ピンク、そして「No.65 ローズヘイズ」は自然な血色感を演出するセンシュアルな夜桜ローズです。さっと塗るだけで春らしい指先を楽しめるのが魅力です。
「ジェルミーワン」、「ジーニッシュマニキュア」ともにかなり注目を集めそうなラインナップです。気になるカラーは早めにチェックしておくのがおすすめです。まだ寒い日が続きますが、指先から春を先取りし、自分らしい季節感を楽しんでみてはいかがでしょうか。