【スカッと漫画】「その荷物、持ってあげなよ！」買い物を手伝わない夫に、店員が脳内で浴びせた痛快な罵倒【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ある日、赤ちゃんを連れた夫婦が、オムニウッチーさん(@omni_uttii821)が勤める雑貨店に来店した。店内で妻が重そうなガラス製品を購入するなか、夫が見せたある態度に、オムニウッチーさんは静かな怒りを覚えたという。
■妻は重い荷物、夫は扇子であおぐだけ？
夫婦は抱っこひもで赤ちゃんを連れて来店。妻は欲しいものがあったようで、ガラス製のボウル3個セットや容器、ゴム手袋などを次々と選んでいく。会計を済ませてエコバッグに入れると、荷物はかなりの重さになった。
■「想像の中なら言いたい放題(笑)」
本作には「遭遇したら同じことを思う！」「心の声を代弁してくれてありがとう！」といった共感のコメントが多く届いた。一方で、「それぞれの事情があるのでは」という意見や、何も言わない妻への疑問も寄せられたという。
反響についてオムニウッチーさんは、「想像の中でなら何でも言いたい放題です(笑)」と笑顔を見せる。実際に夫の態度を見れば、一言物申したくなるのも無理はないだろう。店員として言いたくても言えないモヤモヤを作品へ昇華することで、読者もスッキリする内容となっている。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。