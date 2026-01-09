世直し店員ウッチー01


【漫画】本編を読む

ある日、赤ちゃんを連れた夫婦が、オムニウッチーさん(@omni_uttii821)が勤める雑貨店に来店した。店内で妻が重そうなガラス製品を購入するなか、夫が見せたある態度に、オムニウッチーさんは静かな怒りを覚えたという。

世直し店員ウッチー02


世直し店員ウッチー03


世直し店員ウッチー04


■妻は重い荷物、夫は扇子であおぐだけ？

夫婦は抱っこひもで赤ちゃんを連れて来店。妻は欲しいものがあったようで、ガラス製のボウル3個セットや容器、ゴム手袋などを次々と選んでいく。会計を済ませてエコバッグに入れると、荷物はかなりの重さになった。

オムニウッチーさんは「重たいので、お気を付けください」と声をかけたものの、夫は「暑い、暑い」と扇子をあおぎながらそばにいるだけで、荷物を持とうとする様子はない。その姿を見て、本当はその場で言いたかった「心の声」を漫画に描いたという。

■「想像の中なら言いたい放題(笑)」

本作には「遭遇したら同じことを思う！」「心の声を代弁してくれてありがとう！」といった共感のコメントが多く届いた。一方で、「それぞれの事情があるのでは」という意見や、何も言わない妻への疑問も寄せられたという。

反響についてオムニウッチーさんは、「想像の中でなら何でも言いたい放題です(笑)」と笑顔を見せる。実際に夫の態度を見れば、一言物申したくなるのも無理はないだろう。店員として言いたくても言えないモヤモヤを作品へ昇華することで、読者もスッキリする内容となっている。

取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)

