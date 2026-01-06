高市早苗首相は５日に三重県の伊勢神宮を参拝した。同行した小野田紀美・経済安全保障相のファッションがネットで話題となっている。

小野田氏はまさかのモーニング姿。ジャケットでネクタイを締め、キリっとしたパンツスタイル。男性閣僚と並んでも見劣りしない長身でオーラを放った。

参拝を終え、自身のＸ（旧ツイッター）では「力強く輝くお天道様のもとで、高市総理と共に伊勢神宮を参拝いたしました。とにかく全力で頑張らねばならぬという気合を、あらためて入れていただいたように思います。踏ん張ります。頑張ります」と決意。

ネット上では「まさかのモーニング、とてもお似合いです」「モーニング姿とても美しくて凛々（りり）しかった」「女性用にアレンジした燕尾服素敵でした」「小野田大臣の燕尾服、めっっっっちゃかっこいい！！！」「長身だから映える映える」と衣装に注目。

「どうしたらそんなカッコよく着こなせるの！？」「アニメに居そうなイケメン（実は女子）みたいでカッコよかったです」「あまりにもハンサムウーマンすぎてもう尊すぎました」「小野田大臣はタカラジェンヌ」「新年早々心臓持たないレベル」「まさに“男装の麗人”」「小野田議員がイケメンすぎるｗ」「長身スラッとしてて完璧に決まりすぎ！！宝塚の男役スター降臨かよってレベルでカッコよすぎて心臓止まる」「なんと麗しいまた小野田ファンが増えてしまう」と驚きが止まらない様子だった。