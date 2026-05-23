職場でも価値観が多様化する中、トラブルになりやすいのが飲み会です。5月には、大阪府警の警察官が、部下に飲み会への参加を強いたとして、懲戒処分になったと報じられました。時事通信などの報道（5月14日）によれば、50代の警部が、2023年から約2年間にわたり、当直明けの20〜30代の部下5人を月に1〜2回飲み会に誘っていたそうです。断られると不機嫌になったり、行けない理由を問いただしたりして、参加を拒めない状況にしてい