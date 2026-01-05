ひとことで言えば「浜松市内でつくられる餃子」のこと！

その1 餡は野菜がメインでキャベツがたっぷり。あっさりとした味わい

その2 茹でモヤシが添えられています。さっぱりとしたモヤシは口直しにピッタリ！

その3 屋台時代、フライパンで焼いていたことを受け継ぎ、円形焼きで提供するお店が多いのも特徴のひとつ

”元祖”を食べなきゃ始まらない！／石松餃子 本店

「石松餃子」20個1340円

昭和28年（1953）に屋台からスタートし、浜松餃子の「元祖」ともいわれる名店。国産の豚肉と甘みのあるキャベツを使った餡は、あっさり＆ジューシー。今も変わらぬ味を守り続けています。

「石松餃子」は20個または25個を注文すると円形の盛り付け（車盛り）になります。単品10個670円、25個1670円のほか、肉餃子、水餃子もあります。

【こちらもおすすめ】

「チャーハン」800円

「石松特製 豚の角煮」830円

しっとりぱらぱらの「チャーハン」は餃子との相性を考えた味付けがおいしい一品。「石松特製 豚の角煮」はとろけるような食感で、チャーハンにのせてもおいしい！

本店は全120席あり広々としている

【お持ち帰り情報】

10個660円〜（焼き・生・冷凍あり）※冷凍は20個1080円

香ばしくパリッと焼き上がる極薄の皮／喜慕里

「餃子（中）」15個870円

餃子を包む皮は、通常の半分ほどの厚さでオーダーメイドしています。ゴマ油をブレンドした油で焼き上げ、パリッとした食感と食欲をそそる香りに仕上げてあるのが特徴です。エビやイカ入りもあり、8個660円。

人気の「餃子」の餡は野菜たっぷりのあっさり風味でニンニクは少なめ。やや小ぶりなのでたくさん食べられるのがうれしいですね。

【お持ち帰り情報】

10個580円〜（焼き・冷凍）

昔ながらのコの字型のカウンター席

■喜慕里（きぼり）

住所：静岡県浜松市中央区増楽町563-3

TEL：053-447-5737

営業時間：11時30分〜14時20分LO、16時30分〜20時50分LO

定休日：木曜、第3水曜

駅近で味わえる絶品餃子／むつぎく

「餃子（大）」16個1120円

野菜9：肉1でつくる餡は、一晩寝かせて野菜の甘みを引き出していて、あっさりとした味わいでニンニクも控えめです。人気店ですが、平日の13時以降と夜は18時頃までが狙いめ！

「餃子」はもちっとした薄皮と、シャキっとしたキャベツの食感がポイント。特製のカラシで味わってみて。

【お持ち帰り情報】

8個520円〜（焼き）

予約不可。時間に余裕をもって訪れよう

こだわりの専門店は餃子一本勝負！／福みつ

「餃子」15個1050円

メニューは餃子単品と、ご飯と味噌汁、漬け物が付く餃子定食1030円（小）〜のみの専門店。自慢の餃子はやや厚めの皮の中に、大きめにカットされたキャベツ、ネギ、ニンニクなどの具材がたっぷり入っています。やや大ぶりなので食べごたえもあります。

【お持ち帰り情報】

10個700円（焼き）

店内は4人掛けのテーブル席が中心

■福みつ（ふくみつ）

住所：静岡県浜松市中央区佐藤1-25-8

TEL：053-461-6501

営業時間：11時〜20時25分LO

定休日：水曜、第2・3火曜

工場直送！ 作りたてを味わえる♪／浜太郎 餃子センター

「焼き餃子（トリプル）」18個1166円

市内に4店舗ある「浜太郎」のうち、餃子製造工場に併設した店舗がこちら。作りたて＆種類豊富な餃子を味わえるほか、餃子製造工程の見学も可能です。

人気の「焼き餃子」は銘柄豚「浜名湖そだち」を使用。国産ニンニク使用の赤餃子と、不使用の白餃子があります。

【お持ち帰り情報】

20個734円〜（生・冷凍）

カウンター席も多く、利用しやすい

■浜太郎 餃子センター（はまたろう ぎょうざせんたー）

住所：静岡県浜松市浜名区細江町中川981-2

TEL：053-401-0141

営業時間：11〜15時、17〜20時（15〜17時は焼き餃子のみ店内飲食可能。持ち帰りは11〜20時）

定休日：水曜

■餃子の砂子（ぎょうざのすなこ）

2人前432円

餃子好き市民が集まる浜松には、ドライブスルーでも餃子が買えます！ 事前に予約しておけば、待ち時間もなく、車から降りずに購入可能。店内での飲食もできます。

■餃子の砂子（ぎょうざのすなこ）

住所：静岡県浜松市中央区有玉北町1589

TEL：053-434-5222

営業時間：11時30分〜21時（売切れ次第終了）

定休日：月曜

