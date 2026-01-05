ロイヤリティ マーケティングは、2026年1月に開始する「Ponta」関連のキャンペーンを発表した。

Pontaランクトリプルチャンスキャンペーン

2月28日まで、「Pontaランクトリプルチャンスキャンペーン」として3つの特典が用意されている。

Pontaアプリでランク確認ページを表示すると、1月と2月でそれぞれ10名に2026Pontaポイントが当たる。

また、シルバーランクのランクアップ特典（200Pontaポイント）当選人数が、毎月100名→1000名となる。

さらに、1月に達成したランクに応じて、2月に対象提携社・サービスで獲得したPontaポイントが増える。キングランクは10倍、ゴールドランクは5倍、シルバーランクは2倍。上限はキングランクが1000ポイント、ゴールドランクが500ポイント、シルバーランクが300Pontaポイント。

高島屋で500名に1000ポイント当たる

高島屋では、デジタル含むPontaカードを提示（ためる・つかう）して合計5000円以上支払うと、500名に1000Pontaポイントが当たる。期間は1月13日21時59分まで。

なお、期間中に高島屋で合計500Pontaポイント以上使うと当選確率が5倍になる。

薬王堂で1700名に総額100万ポイント当たる

薬王堂では、デジタル含むPontaカードを提示（ためる）して税抜1000円以上支払うと、最大5000Pontaポイントが当たる。期間は1月31日まで。応募口数の上限はない。

特典は1等が5000Pontaポイント（100名）、2等が1000Pontaポイント（200名）、3等が500Pontaポイント（400名）、4等が100Pontaポイント（1000名）。重複当選はできない。

サンリブで使用したポイントが1000名に2倍戻ってくる

サンリブ・マルショク・リブホール・サンク・サンリブBUONOでは、デジタル含むPontaカードを提示して1Pontaポイント以上つかうと、つかったPontaポイントの最大2倍が1000名に当たる。期間は1月31日まで。加算上限は2000Pontaポイント。