1月5日は「魚河岸初競り」の日　過去最高値は1匹3億3360万円

「1月5日」は何の日でしょう？答えは「魚河岸初競り」！毎年1月5日は、各地の魚河岸で新年の「初競り」が行われます。「初競り」とは、その年初めて行われる市場での「競り」のこと。1923（大正12）年3月に中央卸売市場法が制定・公布され、食品などの取引を適正に保つための方が定められました。1971（昭和46）年には、小売業の急速な近代化に伴って改正され「卸売市場法」が公布・施行されました。

注目の的となるのはクロマグロ！

1年のスタートとなる「初競り」の日には、初物として御祝儀相場が付けられるのが慣例となっていますが、近年、注目の的、話題の的となっているのは、東京都中央卸売市場における青森県大間産のクロマグロ（本マグロ）の価格です。

市場で取引されるマグロ。今年の初競りの落札価格は？（photoAC）

築地から豊洲に市場が移転して初めて行われた2019（平成31）年の「初競り」で、1匹278キロのクロマグロが3億3360万円という史上最高値で落札されました。落札したのは、寿司チェーンの「すしざんまい」を展開する「つきじ喜代村」。「つきじ喜代村」の木村清社長は「マグロ大王」の異名を持ち、2013（平成25）年に1匹222キロのクロマグロを1億5540万円で落札して以来、「初競り」のたびに注目されてきました。

その後はコロナの影響もあり「初競り」もしばらく自粛モードでしたが、2024（令和6）年には、仲卸の「やま幸」と「鮨 銀座おのでら」などを運営する「ONODERA GROUP」が、1匹238キロのクロマグロを1億1424万円で落札し再び市場に活気が戻りました。

メチャクチャ威勢の良いオークション

「競り」といえば、競り人と仲卸業者たちのダミ声と独特な指さばき（？）が特徴的。手の形で値段を表す「手やり」という方法で、仲卸業者が「この値段で買うぞ！」という金額を示すと、競り人はいくつも上がる手の形を見分けて、最も高い値段を付けた仲卸業者を指名し、落札者を決定していきます。おしゃれな表現をすれば、メチャクチャ威勢の良い英・ロンドン創業の国際的オークションハウス「サザビーズ」や同じくロンドンで創業された美術品オークションハウス「クリスティーズ」などのオークションと言ったところでしょうか……。

そう言えば、1999（平成11）年に廃止されてしまいましたが、東京証券取引所（東証）でも、「場立ち」と言って証券マンが手サインを使って株式等の売買注文をしていました。今ではすべてコンピューター処理によって行われているとのこと。あの姿、結構カッコよかったんですけどね。

「競り」で使われる「手やり」のサイン。これは数字の「６」（photoAC）

さあ、2026年の「一番マグロ」を落札するのは？

インバウンドの影響も受け、外国人観光客で連日賑わいを見せている豊洲市場。2025年はクロマグロが史上2番目に高い1匹2億700万円で落札されました。2026（令和8）年も大注目の「初競り」！「一番マグロ」を落札するのは？さあ、新年のスタート、景気良く行きましょう！

【画像】競りで使われるハンドサイン（2枚）