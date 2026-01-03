【16タイプ別】カレのハートを射止めたい♡ 恋愛成就が期待できる「外交官コーデ」4選

デートやお出かけの予定が増える時期は、第一印象をちょっとだけ盛りたい♡ そこで今回は、16タイプ診断・外交官タイプのムードに寄り添うスタイリングを4つお届けします。自分にしっくりくる1着で、いつもの魅力をもっと引き出してみて♡

外交官

Cordinate ENFP〈運動家〉 ENFPさんは楽しいことが大好き♡ そんな持ち前の明るさと愛嬌を前面にかもし出せちゃう、感度高めなにぎやかコーデはいかが？ 楽しげな雰囲気たっぷりなギャルみガーリーがベター ファーやレオパードにもりもりレースのあわせがメロい 強めな要素と儚い甘さのアンバランスさにきゅん♡ ファーコート 38,540円／ENZO BLUES（HANA KOREA）なかに着たタートルニット 2,750円／エムズエキサイト（R1000）イレヘムレーススカート 4,399円／WEGO イヤリング 11,000円／アビステ レースタイツ 1,650円／靴下屋（Tabio）レオパードバレエシューズ 7,700円／オリエンタルトラフィック（ダブルエー）

Cordinate ENFJ〈主人公〉 だれとでも仲よくなれるタイプゆえに出会いが多いからこそ、全方位型のデニムが最適！ひとクセ加えてしゃれ感をアップさせよう。 万人ウケなデニムにクセを加えてメンズの心を惹きつけて ベースがシンプルならラップスカートもよくなじむ 自由度が高いラップスカートとベーシックなデニムパンツのあわせが、インパクトのあるカジュアルな着こなしに！ ケーブルニット 3,990円、デニムパンツ（一部店舗のみ販売）2,990円、ヘアピン（3個セット）590円／以上GU シャツ 18,700円／リランドチュール スパンコールラップスカート 9,900円／yae（アンティローザ）バッグ 48,620円／ minitmute（HANA SHOWROOM）パンプス 9,900円／RANDA

Cordinate INFP〈仲介者〉 思いやりにあふれる性格を引き出すには、キレイめなお姉さんルックが最適。ときめく出会いを呼び込めるやさしさをまとって。 やさしさとセンスを閉じ込めるコンサバティブな優等生 ジャケット×スカートで落ち着きのある女をアピ クールなジャケットは淡いカラーを選ぶことでいいコちゃんに仕上がる。スカートは上品な花柄でわかりやすくコンサバに。 ジャケット 15,600円／Olu. ジップニット 18,700円／リランドチュール 花柄スカート 13,200円／MISCH MASCH（ダブルエー）バッグ 9,350円／カカトゥ（アンビリオン）ショートブーツ 8,900円／オリエンタルトラフィック（ダブルエー）

Cordinate INFJ〈提唱者〉 控えめな性格ゆえ、アピールが難しいのなら恋心をガーリー服に託してみよう♡ 思いの強さは、芯のあるモノトーンで示すべし。 内に秘めた意思が伝わるガーリー×モノトーンが最適 細部に甘さを宿した黒ベースが大人っぽ 落ち着きのある配色で統一して、ほんのり甘いテイストの小物を加えることでコーデ全体にクラシカルなムードを演出♡ フリルつきシャツ 16,280円／LITTLE（lilLilly TOKYO）レザープリーツスカート 3,630円／エムズエキサイト（R1000）レーススパッツ 3,520円／靴下屋（Tabio）カチューシャ 330円、バッグ 2,200円／ともにラティス イヤリング 19,800円／アビステ ショートブーツ 8,900円／オリエンタルトラフィック（ダブルエー） 撮影／tAiki スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ

加藤ナナ

村瀬紗英

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海