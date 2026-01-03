【16タイプ別】カレのハートを射止めたい♡ 恋愛成就が期待できる「外交官コーデ」4選
デートやお出かけの予定が増える時期は、第一印象をちょっとだけ盛りたい♡ そこで今回は、16タイプ診断・外交官タイプのムードに寄り添うスタイリングを4つお届けします。自分にしっくりくる1着で、いつもの魅力をもっと引き出してみて♡
【16タイプ別】恋愛成就ファッション
傾向を知って、もっと輝く自分で恋しよ♡
イベントが増えるこの季節。気になるカレのハートを射止めたい♡ なんてコも多いのでは？
魅力を最大限発揮するために、自分の性格をアピールできるお洋服を選んでみるのもひとつの手。そんなわけで、ここでは16タイプをもとにしたコーデ術を紹介します！
Cordinate ENFP〈運動家〉
ENFPさんは楽しいことが大好き♡ そんな持ち前の明るさと愛嬌を前面にかもし出せちゃう、感度高めなにぎやかコーデはいかが？
楽しげな雰囲気たっぷりなギャルみガーリーがベター
ファーやレオパードにもりもりレースのあわせがメロい
強めな要素と儚い甘さのアンバランスさにきゅん♡
Cordinate ENFJ〈主人公〉
だれとでも仲よくなれるタイプゆえに出会いが多いからこそ、全方位型のデニムが最適！ひとクセ加えてしゃれ感をアップさせよう。
万人ウケなデニムにクセを加えてメンズの心を惹きつけて
ベースがシンプルならラップスカートもよくなじむ
自由度が高いラップスカートとベーシックなデニムパンツのあわせが、インパクトのあるカジュアルな着こなしに！
Cordinate INFP〈仲介者〉
思いやりにあふれる性格を引き出すには、キレイめなお姉さんルックが最適。ときめく出会いを呼び込めるやさしさをまとって。
やさしさとセンスを閉じ込めるコンサバティブな優等生
ジャケット×スカートで落ち着きのある女をアピ
クールなジャケットは淡いカラーを選ぶことでいいコちゃんに仕上がる。スカートは上品な花柄でわかりやすくコンサバに。
Cordinate INFJ〈提唱者〉
控えめな性格ゆえ、アピールが難しいのなら恋心をガーリー服に託してみよう♡ 思いの強さは、芯のあるモノトーンで示すべし。
内に秘めた意思が伝わるガーリー×モノトーンが最適
細部に甘さを宿した黒ベースが大人っぽ
落ち着きのある配色で統一して、ほんのり甘いテイストの小物を加えることでコーデ全体にクラシカルなムードを演出♡
