風邪をひいたときに喉の痛みや喉の不快感が出る人は多いと思います。その際、どのような食べ物を食べると症状が悪化してしまう可能性があるのでしょうか。喉が痛いときに摂取を避けた方がよい食べ物や対処法について、池袋ふくろう消化器内科・内視鏡クリニック東京豊島院（東京都豊島区）院長で、消化器病専門医、総合内科専門医の柏木宏幸さんに聞きました。

喉に刺激を与える飲食物に注意

Q.風邪をひくと、喉が痛くなるのはなぜなのでしょうか。その際に摂取すると、かえって症状が悪化してしまう飲食物はありますか。

柏木さん「風邪をひいたときに喉が痛くなる原因の多くは咽頭炎です。咽頭炎の約9割はウイルス感染が原因で発症するとされています。

一般的に、脂っこいものや辛いもの（香辛料）、酸性の食品は刺激を増加させる可能性があるため避けた方がよいとされています。かんきつ類はビタミンCが含まれているため、風邪の際によく勧められますが、レモンやオレンジ、トマトの酸は喉を刺激するため、不快感を悪化させる可能性があるため注意してください。また、乾燥したトーストやシリアルなどの硬い食感の食品は、喉を傷つける可能性があります。

飲み物でも炭酸飲料のほか、エナジードリンクやコーヒーなどのカフェインが多く含まれている飲み物は、刺激になるため控えた方がよいでしょう。水分補給が大切なので、水分があまり取れていない場合にはスポーツドリンクや経口補水液、常温水、さゆ、麦茶がお勧めです。喫煙は喉に刺激となるため、痛みがあるときは控えた方がよいでしょう。また、喫煙は炎症や粘液産生、乾燥を引き起こし、免疫力も低下させることで悪化にもつながります。

アルコールも刺激となるため、喉が痛いときは控えるのをお勧めします。アルコールにより脱水にもなりやすく、胃酸逆流を起こして逆流性食道炎になると、さらなる増悪を招くリスクがあるため注意してください」

Q.喉が痛くなったときはどのように対処すればよいのでしょうか。

柏木さん「まず、ウイルスによる咽頭炎は通常1週間以内で自然に治癒するため、特別な治療は必要ありません。ハチミツや（塩水）うがい、保湿などの身近な対策を行い、悪化しないように対処することがお勧めです。そして、喉の痛みや不快感が強い場合には炎症を抑える薬（トラネキサム酸）や漢方薬、鎮痛薬、トローチ、のどあめなどを試していただくと良いでしょう。このような薬は市販薬でも販売していますし、内科や耳鼻咽喉科を受診して処方してもらうことも可能です。十分な水分摂取や保湿は基本であり、緑茶やハチミツ入りの温かい飲み物などの摂取を心掛けてください。

症状が1週間経過しても改善しないような場合は、医療機関の受診を考えましょう。また、高熱や喉の腫れや痛みが強い場合には、早めに耳鼻咽喉科または内科を受診してください。息苦しさや、飲み込むときの痛みが強い場合は、喉を奥まで診る『喉頭ファイバー（喉頭内視鏡検査）』が必要となることがあるため、耳鼻咽喉科の受診をお勧めします。

喉が痛くなりやすい人は『マスク着用』『室内での加湿器の使用』など、ご自身に合った対処法を見つけ、日々の感染対策や感染予防、早めの対処を心掛けることで症状の悪化を防ぎましょう」