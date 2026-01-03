ËöÌ¼¤Î½¢¿¦¤ÈÄêÇ¯¤òµ¡¤Ë¡¢É×ÉØ¤Î²ñÏÃ¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤À¤±¤Ë¡¡ÄÀÌÛ¤Î¡ÈÆó¿Í¤¤ê¤ÎÀ¸³è¡É²ò¾Ã¤Ø¡Äº£Æü¤«¤é»Ï¤á¤ë¡È²ñÏÃ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡É¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
ËöÌ¼¤¬º£Ç¯½¢¿¦¤·¡¢¼Â²È¤òÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£Ä¹Ç¯Ãæ³Ø¹»¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤âÄêÇ¯¤·¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤Ç½µ3Æü¤ÏÈó¾ï¶Ð¤Î»Å»ö¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼«Âð¤Ç¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤»¤Ã¤«¤¯ÍÑ°Õ¤·¤¿¡Öºî¤êÃÖ¤¤ÎÈÕ¤´ÈÓ¡×¡¡É×¤Ï°ì¸ý¤â¿©¤Ù¤º¡Ä¡¡ºÊ¤¬¤¢¤¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡ª¡©
»Ò°é¤Æ¤ä»Å»ö¤¬°ìÃÊÍî¤·¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤ÐÉ×ÉØÆó¿Í¤¤ê¤ÎÀ¸³è¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï²ñÏÃ¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤Î°ì¸À¤À¤±¤Î¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¿´¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê¤È·ê¤¬¶õ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤ó¤Ê²ÈÄí¤ÎÀÅ¤±¤µ¤¬¡¢¸ÉÆÈ¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤òÂ¿¤¯¤ÎÉ×ÉØ¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌÀ¤ë¤¤²ñÏÃ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
É×ÉØÆó¿Í¤¤ê¤Ç²ñÏÃ¤¬¸º¤ëÍýÍ³
É×ÉØÆó¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼²ñÏÃ¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£3¤Ä¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¡¢ÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦Ìò³ä¤Î¾Ã¼º¡Ã¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡×¤ËË¬¤ì¤ë¶õÇò
É×ÉØ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤Î¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ä²È»ö¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤È¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡ÖÊó¹ð¡×¡ÖÁêÃÌ¡×¡ÖÏ¢Íí¡×¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Á³¤È²ñÏÃ¤Îµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÅª¤Î¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÉ×ÉØ¤Û¤É¡¢¤³¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¦´üÂÔ¤Î¥º¥ì¡Ã¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡×¤¬À¸¤à¸í²ò
Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤¦¤Û¤É¡¢¡ÖÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È»×¤¤¤¬¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢Ìµ¸À¤Î¤¦¤Á¤Ë´üÂÔ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¤¹¤ì°ã¤¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÄÀÌÛ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦ÈèÏ«¤ÎÃßÀÑ¡Ã¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤Û¤ÉÌµ¸À¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
²ÈÄí¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¤¤òÈ´¤±¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÈè¤ì¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¤Ä¤¤²ñÏÃ¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ÍÏÇ¤¦É×ÉØ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡ÈÁê¼ê¤Ø¤Î´üÂÔ¤Î¹â¤µ¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡¢¡Ö²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸í²ò¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢É×ÉØ¤Î´Ö¤Ç¤¹¤ì°ã¤¤¤Î¹Â¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ïº£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë²ñÏÃ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ï¡©
É×ÉØ´Ö¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë²ñÏÃ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦½µ¤Ë°ìÅÙ¤Î»¨ÃÌ¥¿¥¤¥à
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¡ÖÅ·µ¤¡×¤Ê¤É¡¢ÆâÍÆ¤Ï²¿¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ ²ñÏÃ¤òÌÜÅª²½¤»¤º¡Ö¤ªÃã¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹»þ´Ö¡×¤ò¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¥³¥Ä¡£ ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö½¬´·¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¦¶¦Æ±ÌÜÉ¸ÀßÄê
²ÈÄíºÚ±à¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¢Î¹¹Ô·×²è¤Ê¤É¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¼«Á³¤È²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×·Ð¸³¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à´¶¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦Èó¸À¸ì¸òÎ®¤ÎÆ³Æþ
²ñÏÃ¤¬¶ì¼ê¤Ç¤â¡¢ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡¢·Ú¤¯¸ª¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò¥á¥â¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡Ä¡£Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥ó¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤Ë¼«Á³¤È¡Ö°Â¿´¤Î¾Ú¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ´Ø·¸ºÆ¹½ÃÛ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
É×ÉØ´Ø·¸¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎÌ¤è¤ê¤â¡¢¼Á¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÌµÍý¤ËÏÃ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÄ°¤¯»ÑÀª¡×¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¡£Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼×¤é¤º¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´Ø·¸¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£É×ÉØ´Ø·¸¤Î½¤Éü¤Ï¡Ö²ñÏÃ¤ÎºÆ³«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÍý²ò¤ÎºÆ³«¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç²ò·è¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ä²ÈÄí»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âè»°¼Ô¤Î»ëÅÀ¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ³°¤ÊÆÍÇË¸ý¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÀÌÛ¤â¤Þ¤¿Í¥¤·¤µ¤Î·Á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×ÉØ¤Û¤É¡¢¸ÀÍÕ¤ò¾Ê¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÄÀÌÛ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÌµ´Ø¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î°Â¿´¤Ï¡Öµ÷Î¥¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÏÃ¤¹¤³¤È¡¢Ä°¤¯¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¡¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë