ギャル曽根【無印良品】で1番好きなお菓子を紹介「高級なお店で買うレベル」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルにて『【無印良品】ギャル曽根のおすすめ商品紹介！43品爆買い！』という動画を公開。動画では、ギャル曽根さんが【無印良品】で購入したさまざまな商品を紹介する様子が公開されました。今回はその中から、ギャル曽根さんが大絶賛したお気に入りのお菓子をピックアップ♪

ギャル曽根さんが「無印で1番好きなバームクーヘンこれなんです」と紹介したのがこちらの商品。

◼︎不揃い 発酵バターバウム

無印良品 / 不揃い 発酵バターバウム 税込み180円（公式サイトへ）

無印良品の定番人気のお菓子、スティック型バウムクーヘンの不揃いシリーズ。

こちらは、発酵バターのコクと香りが特長。しっとりとした食感と濃厚な風味が楽しめ、オーブントースターで軽く焼いて食べるのもおすすめなんだとか♪

◼︎ギャル曽根さんはお家にストック

ギャル曽根さんは「マジでこれ本当に美味しくて」「ストックしてる」とコメント。

そして、パッケージを開封して「あ〜、開けた瞬間のバターの香りが美味しい！」と香りも楽しみつつ、一口食べると「あぁ美味しい」「無印のこの発酵バターバウムはほんと高級なお店で買うレベル」と大絶賛されていました♪

■動画もチェック

動画内では、こちらの他にも、ギャル曽根さんが無印良品で購入した日用品なども紹介してくれています！ぜひチェックしてみてくださいね。