「ダウンをキレイに着る方法」シンプルな服にぴったり似合う「合わせ方のコツ」

「ダウンでキレイめ」が完成する実例集

アウトドア感が出てしまいがちなスポーティなダウン。無理に着こまずとも防寒性の高さは申し分ないから、残るはキレイに見える選びや合わせ。アイテム自体のシルエット、その形を生かした組み合わせで、ダウンを都会的に装うコーディネート実例をラインアップ。







いつもの黒に重ねるだけ

プレーンな黒にはおるだけでさまになるロング丈のビッグダウンコート。ラフな風合いだから淡いピンクで全体を包み込んでも、ひかえめなかわいげに落ち着く。







コンパクトだからワンピースにも浮かない

よくあるフードつきのダウンだと、ドレスに重ねてはちぐはぐになる恐れも。ダウンだけが浮かないようショートブーツも黒でリンク。ざっくり編みのマフラーは、なごませ役として採用。







スラックスと合わせてジャケットライクに

きちんと見えるスラックスと合わせて、ジャケットのようにさらっとハンサム。丈の短さを生かしたタックインで、着ぶくれしがちなダウンでも簡単に脚長バランスを構築。







（あたたかいうえ可愛く着られるアイディア）

