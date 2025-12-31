¥È¥è¥¿¡ÖGR¥ä¥ê¥¹¡×¤è¤ê°Â¤¤!? ¡È³Ê°Â¡É¹âµé³°¼Ö¡Ö¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡© ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¡ÖW12¡×¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î¡Ö¡ÈÄ¶¹âµé¡É2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¡×¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëGT¤È¤Ï
GR¥ä¥ê¥¹¤Î²Á³Ê¤ÇÁÀ¤¦¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎGT¥«¡¼¡×
¡¡¤«¤¿¤ä1.6¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ìÊý¤ÏÅÁÅý¤Î6¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎW12µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈæ¤Ù¤è¤¦¤â¤Ê¤¤2Âæ¤¬¡¢²Á³Ê¤ÇÆ±¤¸ÅÚÉ¶¤ËÊÂ¤Ö¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬Ãæ¸Å¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µã¤¯»Ò¤âÌÛ¤ëºÇ¹âÊö¤ÎGT¡Ö¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼ ¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëGT¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È³Ê°Â¡É¹âµé³°¼Ö¡Ö¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê47Ëç¡Ë
¡¡ÎòÂå¹ñ»º¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤âºÇ¶¯¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤¥È¥è¥¿¡ÖGR¥ä¥ê¥¹¡×¡£¤´Â¸ÃÎWRC¡ÊÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡Ë¤ò°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÀ©¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¡¼¡ÖGR¥ä¥ê¥¹ ¥é¥ê¡¼1¡×¤Î¥Û¥â¥í¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥ê¡¼¥Õ¥ê¡¼¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È°¦¹¥²È¤«¤é¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤ë¤È¤Ê¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²Á³Ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡B¥»¥°¥á¥ó¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÇË³Ê¤È¤â¤¤¤¨¤ëGR¥ä¥ê¥¹¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢¶¥µ»ÀìÍÑ¥°¥ì¡¼¥É¤ÎRC¤ò½ü¤±¤Ð448Ëü±ß¡Á582Ëü5000±ß¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢½½Ê¬¹âµé¼Ö¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡ÖÆ±¤¸¶â³Û¤Ç¤Û¤«¤Ë¤â¤Ã¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ê¥¯¥ë¥Þ¥Þ¥Ë¥¢¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢Æ±²Á³ÊÂÓ¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¥¯¥ë¥Þ¤¬¤´¤Þ¤ó¤ÈÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·Åìµþ¡ÁÂçºå´Ö¤Î°ÜÆ°¤ò¡¢¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢GT¡Ê¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡ËÀÇ½¤¬¹â¤¤¥¯¥ë¥Þ¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤ËºÇÅ¬¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎGT¥«¡¼¤Î1Âæ¤Ë¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëGT¤Ï¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ëÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡½éÂå¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëGT¤Ï¡¢2003Ç¯¤ËÅÐ¾ì¡£VW¡Ê¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡Ë»±²¼¤ËÆþ¤ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ò³«»Ï¤·¤¿¿·À¤Âå¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¤ÎÀèË¯¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ØÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾¼Ö¡Ö¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëR¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë´ÝÌÜ4Åô¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÆÈ¼«¤Î¥¯¡¼¥Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âÆÈÁÏÅª¤ÊW·¿12µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ560ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯650Nm¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤Ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¤Î¤â¤Î¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¶¯Âç¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Ï©ÌÌ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¶îÆ°·Ï¤Ë¤Ï¹âÀÇ½¤Ê¡Ö¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à4WD¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£GR¥ä¥ê¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯»ÍÎØ¶îÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¤½¤Î°ÂÄê¤·¤¿Â®¤µ¤ÎÈë·í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËW12¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢Îàµ©¤Ê¤ë¥·¥ë¥¡¼¤µ¤Ë¶Ã¤¯¿Í¤¬Â³½Ð¡£Â¾¼Ò¤ÎV·¿12µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤è¤ê³ê¤é¤«¤Ë²ó¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Åö»þ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ç2000Ëü±ß°Ê¾å¤â¤¹¤ëÄ¶¹âµé¼Ö¤À¤Ã¤¿¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëGT¡£¤½¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤ë¿Í¤â¡¢¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ê¿Í¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëGT¤È¤¤¤¨¤ÐGTÀÇ½¤Ç¤¹¡£¾è°÷¤ÎÆ¬¤òÈùÆ°¤¿¤ê¤È¤â¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥È¥é¥¤¥É´¶¤Ï¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1ÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èè¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ë¡¢¶þ»Ø¤Î²óÅ¾¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿W12¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤GTÀÇ½¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢É®¼Ô¤¬½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥Ó¥¹¤ò¸÷¤é¤»¤¿¤Î¤â¤³¤Î½éÂå¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëGT¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤À20Âå¤Î¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤Ä¤æÃÎ¤é¤º¡£¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÍÉ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥±µ¢¤êÎÙ¤Ç¥°¥Ã¥¹¥ê¿²¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¾å»Ê¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ó¥¹¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¹²¤Æ¤ÆÆ§¤ó¤À¥Ö¥ì¡¼¥¤Ç°ì½Öµ¯¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¤Þ¤¿¿²Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤²÷Å¬¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤À¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿µ©Âå¤ÎGT¥«¡¼¤¬¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÃæ¸Å¼Ö¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬Ìó300Ëü±ß¤Ë¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¸Î¾ã¤Î¥ê¥¹¥¯¡É¤òÌµ»ë¤¹¤ì¤ÐGR¥ä¥ê¥¹¤ÈÆ±²Á³Ê¤Ç¡¢ÄãÁö¹Ô¤Î¶Ë¾å¼Ö¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»ÄÂ¸Âæ¿ô¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¡£¤ªµá¤á¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£