»õ²Ê°å»Õ¤ÎÌÚÂ¼Î´´²»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌÚÂ¼ÀèÀ¸¤Ë¤Ï»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤!!¡Ú¤¢¤Ê¤¿¤Î»õ¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ë¡Û¡×¤Ç¡¢¡Ö»õº¬Ç¹Ë¦¤Ï°Õ³°¤ÊÊýË¡¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¸½Ìò¤Î»õ°å¼Ô¤¬·«¤êÊÖ¤¹º¬´É¼£ÎÅ¤Î¸¶°ø¤ä¤½¤Î¼£¤Ã¤¿¤Î¤ËºÆÈ¯¤¹¤ë¸¶°ø¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£°ìÅÙ¼£ÎÅ¤·¤¿¤Ï¤º¤Î»õ¤¬¡¢¤Ê¤¼²¿ÅÙ¤âº¬´É¼£ÎÅ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼»á¤Ï¤Þ¤º¡¢º¬´É¼£ÎÅ¤¬²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ð¤¤¶Ý¤¬º¬¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡×¤òµó¤²¤ë¡£»õ¤Îº¬¤ÎÆâÉô¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê´É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àî¤Î¥Ç¥ë¥¿ÃÏÂÓ¤Î¤è¤¦¤ËºÙ¤«¤¯»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¤¿Ê£»¨¤ÊÌÖÌÜ¾õ¤Î¹½Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÌÚÂ¼»á¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¥¹¥Æー¥¤Î¶Ú¡×¤ËÎã¤¨¡¢¤³¤ÎÈùºÙ¤Ê¹½Â¤¤Î±ü¤Þ¤ÇÊªÍýÅª¤Ë´°Á´¤ËÀ¶ÁÝ¤·¡¢ÌÇ¶Ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÍýÏÀ¾åÉÔ²ÄÇ½¡×¤Ë¶á¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÂèÆó¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÖÉõº¿¤¬ÉÔ½½Ê¬¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£º¬´É¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢À¶ÁÝ¤·¤¿º¬¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥·ー¥éー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥»¥á¥ó¥È¤È¡¢¡Ö¥¬¥Ã¥¿¥Ñー¥Á¥ãー¡×¤È¤¤¤¦¥´¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤òµÍ¤á¤ÆÉõº¿¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º¬¤ÎÀèÃ¼¤¬Ê£»¨¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÌÖÌÜ¾õ¤Î¹½Â¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÌôºÞ¤¬´°Á´¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤é¤º¤Ë¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Úー¥¹¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¶õ´Ö¤¬ºÙ¶Ý¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆÈ¯¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼£ÎÅ¸å¤Î¡ÖÈï¤»Êª¤È»õ¤È¤Î·ä´Ö¤«¤é¤Ð¤¤¶Ý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£º¬´É¼£ÎÅ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç»õ¤ÏÇö¤¯¡¢ÀÈ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢Èï¤»Êª¤È»õ¤òÀÜÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥á¥ó¥È¤¬·ÐÇ¯Îô²½¤ÇÍÏ¤±¤¿¤ê¡¢Çí¤¬¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î·ä´Ö¤«¤éºÙ¶Ý¤¬¿¯Æþ¤·¡¢ºÆ¤Óº¬¤ÎÆâÉô¤ÇÈË¿£¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉÂµ¤¤¬ºÆÈ¯¤¹¤ë¡£
ÌÚÂ¼»á¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¸¶°ø¤Ë²Ã¤¨¡¢¼£ÎÅÃæ¤ÎÂÃ±Õ¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¡Ö¥é¥Ðー¥À¥àËÉ¼¾¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼£ÎÅ´Ä¶¤ä¡¢´µ¼Ô¼«¿È¤Î¡ÖÆü¡¹¤Î¥±¥¢¡×¤âÀ®¸ùÎ¨¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Öº¬¤Î¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ÏÀ¶·é¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼£ÎÅ¤ÎÀ®ÈÝ¤Ï»õ²Ê°å»Õ¤Îµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¼«¿È¤Î¶¨ÎÏ¤âÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
