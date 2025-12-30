インスタグラムで報告

陸上男子100メートルで9秒95の日本記録を持つ山縣亮太（セイコー）が30日、自身のインスタグラムを更新し、結婚していたことを報告した。「お付き合いをさせていただいていた方と今年入籍を致しました」などとつづっている。

山縣は30日にインスタグラムを更新。「私事ですがお付き合いをさせていただいていた方と今年入籍を致しました。公私共に多くのことを経験した一年となりましたが、今後もより一層競技に邁進していきたいと思います」と結婚していたことを発表した。お相手については言及していない。

男子100メートルで9秒95の日本記録を持つ33歳。昨年はパリ五輪出場を逃し、今春にはウエートトレーニング中に左足親指を骨折するアクシデント。東京世界陸上の出場はかなわなかったが、8月には10秒08をマークして復活の兆しを見せた。

10月の国民スポーツ大会で今季の戦いを終えた。「国スポまでレースに出場し続けられたことは、近年怪我で離脱することの多かった自分にとって今シーズンの新たな取り組みが結実したという、一つの自信にもなりました。苦しい時期を支えてくれた現場スタッフをはじめ、会社、スポンサー、ファンの方々に心からの感謝を申し上げます」とつづった。

来年は名古屋でアジア大会が行われる。愛する家族とともに、目標に向かって加速する。



