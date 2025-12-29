今季は年俸100万ドル（約1億5600万円）以下でプレーした選手も多く活躍

ドジャースは2025年のワールドシリーズを制し、オフにはエドウィン・ディアス投手を補強するなど、3連覇へのチーム整備を隙なく行っている。スター選手を多く揃える“乱獲”には批判の声もあがるが、その裏で、今季は特に“低コスト”の選手が奮闘。補強と育成という2つの軸が成功しているからこそ、2年連続で世界一になれたとも言える。

ドジャースは近年多数のスターを抱え、高額な年俸を支払っている。後払いの形式によって1年の年俸総額を減らしているものの、今季のぜいたく税（超過金）は30球団最多、そして史上最高額となる1億6937万5768ドル（約264億8200万円）を支払った。

一方でそれらのスター選手に目一杯投資できるのも、“低コスト”で活躍する選手が多くいることが理由の一つともいえるだろう。今季でみれば佐々木朗希投手は、「25歳ルール」に該当したためマイナー契約からスタート。3月の開幕直前にメジャー契約に変わったが、今季はリーグ最低保証の年俸76万ドル（約1億1900万円）でプレーした。終盤からはリリーフに回り、プレーオフでは欠かせない存在となった。

米データサイト「コッツ・ベースボールコントラクツ」によると、同じく今季76万ドルでプレーしたのが、ジャック・ドレイヤー投手だ。今季3月の東京シリーズでメジャーデビューを果たした。シーズンでフル回転を見せ、67試合で3勝2敗、防御率2.95と安定した投球を披露した。

また、今季は自己最多の71試合に投げて12ホールド、防御率3.18を記録したアンソニー・バンダ投手は100万ドル（約1億5600万円）と、成績からすれば“格安”。終盤から先発ローテーションに入ったエメット・シーハン、ブルペンを支えたベン・カスパリアスとエドガルド・エンリケス、27本塁打のアンディ・パヘスはいずれも80万ドル（約1億2500万円）以下の年俸でプレーした。

大物の補強と、若手の発掘＆育成という両面での成功が、強豪ドジャースを作り上げている。（Full-Count編集部）