「あれ？もらった写真の画質、悪くない？」

なんて、LINEで家族や友達と写真を送り合う中で画像の劣化を感じたことありません？ 全体を見る分には問題なくても、拡大した文字が読めなかったりもしますよね。

そこにあるのはLINEの「画像劣化の呪い」。…なんて言うのはちょっと大げさですが、この背景にはふかーい理由もあるんです。それは、「データを軽くする」ため。

送信の手前でLINEが「ちょっと軽くしときますね〜」と画像を運びやすいサイズに『リサイズ』と『圧縮』しています。画像が素早くパッと送れるのはこのおかげで、ギガ（使えるデータ量）の節約にも一役買ってくれているってわけ。

高画質で写真を送る方法

もし高画質で写真をやり取りしたいなら、LINEのホーム画面右上の歯車アイコンから「写真と動画」→「送信する写真の画質」を「高画質」に変更。こうしておくと画像の圧縮を控えめにして画質をキープしてくれます（多少の劣化はします）。

「元の画質」で送る方法もある

もし、印刷用にしたいなどで、「元の画質」で送りたい？

方法はあります。詳しくはギズモードの本、第二弾『GIZMODO テック秘伝の書』で詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてくださいね！

