年越しや新年のお祝いに欠かせないそば。縁起物としても親しまれ、ツルツルっと食べやすく、忙しい年末年始にもぴったりですよね。温かいおつゆで体がほっこり温まり、短時間で作れるのも嬉しいポイント。今回は、定番から一風変わったアレンジまで、E・レシピで人気のそばレシピランキングTOP3をご紹介します！■【人気レシピNo.1】明太子のピリ辛が決め手！年越し明太トロトロそば







【材料】（2人分）



そば（蕎麦）(冷凍) 2玉

明太子 1腹

長芋 5cm

麺つゆ(ストレート) 200~250ml

刻みのり 適量

ネギ(刻み) 適量



【作り方】



1、そばは熱湯でサッとゆでてザルに上げ、水洗いして器に盛り分ける。







2、明太子は薄皮に切り込みを入れ、中身をしごきだす。長芋は皮をむいてサッと水洗いし、ビニール袋に入れてすりこ木でたたいてつぶし、明太子と混ぜ合わせてそばにのせる。







3、麺つゆは小鍋に入れて沸騰させ、丼に注ぎ入れる。刻みのり、刻みネギをのせる。







【No.2】豪華な見た目にテンション上がる！とろろ月見そば







【材料】（2人分）



<とろろ>

長芋 8~10cm

卵黄 1個分

だし汁 50ml

薄口しょうゆ 大さじ 1/2

みりん 小さじ 1

そば（蕎麦）(乾麺) 2束

麺つゆ(ストレート) 適量

イクラ 大さじ 2~3

ウズラの卵 2個

刻みのり 適量

練りワサビ 適量



【下準備】



1、長芋は皮をむき、すりおろしてボウルに入れる。







2、たっぷりの熱湯にそばを入れ、袋の表示通りにゆでてザルに上げ、ゆで汁をきる。冷水でしっかり締め、水気をきって器に盛り分ける。



【作り方】



1、＜とろろ＞を作る。長芋が入ったボウルに卵黄を加えて混ぜ合わせ、だし汁を少しずつ加え、さらに薄口しょうゆとみりんも加えて混ぜ合わせる。







2、そばを盛った器に麺つゆを注ぎ、(1)の＜とろろ＞をかけ、イクラ、ウズラの卵、刻みのり、練りワサビを彩りよく盛る。







【No.3】和風×カレーの最強コラボ!カレーそば







【材料】（4人分）



カレー お玉 3~4杯分

だし汁 800ml

<調味料>

酒 大さじ 3

みりん 大さじ 2

しょうゆ 大さじ 3

カレー粉 大さじ 1~1.5

油揚げ 1枚

ネギ 2本

そば（蕎麦）(ゆで) 4玉



【作り方】



1、油揚げは熱湯をかけて油を抜き、食べやすい大きさに切る。ネギは小口から刻んで水に放ち、何回か水を変えながらアクを抜いて水気を絞る。







2、だし汁、＜調味料＞の材料を鍋に合わせて煮立たせ、そばを加え一煮立ちさせる。そばを取りだして温めた器に盛り分ける。







3、ミキサーにカレー、（2）のだし汁適量を入れて攪拌し、（2）の鍋に戻し入れる。油揚げを加え煮立ってきたら、盛り分けたそばにかけ、刻みネギをたっぷりのせる。







【このレシピのポイント・コツ】



ネギは長さを15cmくらいに切り揃え、輪ゴムで中央を止めておくと、刻みやすいですよ！



残った根菜カレーを利用したレシピです。







堂々の第1位は、明太子のピリッとした辛さが後を引く「年越し明太トロトロそば」！とろみのあるおつゆと明太子の旨味が絡み合い、箸が止まらないおいしさです。冷凍そばを使えば15分で完成するので、忙しい年越しの夜にも大助かり。よく混ぜながら食べると、明太子のプチプチ食感とトロトロのおつゆが一体となって、格別のおいしさに！カロリーも291Kcalと控えめなのも嬉しいですね。■【2位以降も絶品ぞろい】そばの人気レシピとろろ、イクラ、ウズラの卵を贅沢にトッピングした、まるで料亭のような一杯。とろろのネバネバ食感とイクラのプチッと弾ける旨味、そしてまろやかな黄身が絡み合って至福のおいしさです。とろろに味がついているので、麺つゆはお好みで調整OK。おもてなしや特別な日の食卓にもぴったりの華やかさですよ！いつものカレーにだし汁をプラスして、和風のそば仕立てに大変身！根菜たっぷりで体に優しく、自然なとろみがそばに絡んでたまりません。スパイシーな香りと和風だしの優しい味わいが絶妙にマッチして、新しいおいしさを発見できますよ。寒い日の夜食や、ランチにもおすすめの一品です。■年末年始はあったかそばで心も体もほっこり今回ご紹介した3つのレシピは、どれも短時間で作れて失敗知らず。年越しそばはもちろん、お正月の夜食や、ちょっと小腹が空いた時にもぴったりです。トッピングを変えるだけで雰囲気もガラリと変わるので、家族の好みに合わせてアレンジするのも楽しいですよね。冷凍そばをストックしておけば、いつでも思い立った時にサッと作れますよ。ぜひ今年の年末年始は、バリエーション豊かなそばレシピで、温かくておいしいひとときをお過ごしくださいね！