ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【2025秋ドラマ（10月～12月放送）】アワード！みんなで選んだ最強の主演！最高の作品はこれだ！…」と題した動画を公開。2025年10月期に放送されたドラマを対象に、視聴者投票によって各部門の最優秀賞を決定する企画の結果を発表した。



動画では、約160人の視聴者から寄せられた投票をもとに、「主演男優賞」「主演女優賞」「助演男優賞」「助演女優賞」「主題歌賞」「最優秀作品賞」の6部門の結果が明らかにされた。中でも、間宮祥太朗と新木優子がW主演を務めたドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）が、助演女優賞を除く5部門を制覇し、圧倒的な支持を集めたことが示された。



最優秀主演男優賞に輝いたのは、『良いこと悪いこと』で主人公・キングを演じた間宮祥太朗。同チャンネルのトケル氏は、キングというキャラクターについて「悪いことの方が多いキャラクターで、正直、感情移入できないタイプの主人公として珍しかったんじゃないか」と分析。過去のいじめの主犯格という難しい役どころを引き受けたこと自体を高く評価した。



また、最優秀主演女優賞も同じく『良いこと悪いこと』から新木優子が受賞。トケル氏は、新木が演じた「美しすぎる記者」という役柄が視聴者に納得感を与えたと指摘し、同作が新木にとっての「代表作になった」と語った。



そのほか、最優秀助演男優賞には『良いこと悪いこと』から森本慎太郎（SixTONES）、最優秀主題歌賞には同作の主題歌であるポルノグラフィティの「アゲハ蝶」が選出。そして、最優秀作品賞も『良いこと悪いこと』が獲得し、まさに同作一色の結果となった。



唯一、『良いこと悪いこと』以外の作品から選ばれたのは、最優秀助演女優賞。『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）で野崎加奈子役を演じた松本若菜が受賞した。トケル氏は、松本が演じた「牧場の娘という役は明るくて、とても魅力的にみえました」とコメントしている。



動画の総括として、トケル氏は「今回は僕のチャンネルでのドラマアワードは『良いこと悪いこと』一色でしたね」と述べ、同作が視聴者からいかに強く支持されていたかを改めて強調した。ただし、この結果はあくまでチャンネル内の投票によるものであり、世の中の評価と一致するものではないとも付け加えている。