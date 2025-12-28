

ちゃんみな

＜第76回NHK紅白歌合戦◇リハーサル（音合わせ）◇28日◇NHK放送センター＞初出場となるちゃんみなは、SPメドレーとして「NG」「SAD SONG」を披露する。紅白にはプロロデュースを手掛けるHANAも初出場を果たしている。リハーサル後には取材会に出席し、今の心境を語った。――紅白への意気込みを

私たち家族として、日本で活動するアーティストとして、本当に名誉ある紅白歌合戦というステージでパフォーマンスできるということは、本当にすごく感慨深いことなので、どんなことがあっても夢を諦めずに音楽をしてきた自分を讃えたいですし、どんなことがあっても私が音楽をするんだと言ったことを信じてくれた家族にも感謝を伝えられるようなステージにできたらいいなと思います――紅白の舞台だからこそ楽しみにしていることは？

「年末」というものをテーマにパフォーマンスをしたことが今までないので、年末をテーマにできるのはすごく楽しみです。年末の華やかさやおめでたさみたいなところを意識してできるのは、すごく楽しみだなと思います――リハーサルをして感じられたことは？

ああ、、うううん、おおお、リハーサルだなって。もうリハーサルしてきたなっていう感じです（笑）――今年を振り返ってどんな１年でしたか？

今年はもう「変」な１年でした。変化の変化と新しいことをずっとしてきた１年だったなと思います。――１つ前にプロデュースされた「HANA」さんだったんですけど、順番も次ということで、一緒に立てるという思いは？

「HANA」を立ち上げて、プロジェクトを進めていく中でロードマップをずっと作って、デビュー前に共有していたんですけど、紅白というのは私たちが目標としていた場所でした。思ったより早く紅白に出られたなと思うのと共に、今年はずっとリリース続けてたので、本当に本当に創作続きで本当に死ぬかと思ったんですけど、本当にやれてよかったなと思うし、頑張った分だけ結果が返ってきていて、みんなの目もどんどん強くなっていくのを間近で見ているので、共演という意味では久しぶりですけど、全然違う目の彼女たちと共演できるのはすごく楽しみです。――プロデューサーとして、メンバーに贈る言葉はありますか？

「かませ」。いっつも言っています。私もかまします。――パフォーマンスに「おめでたい雰囲気」を入れるとのことですが、何か考えていることはあるんですか？

あります。でも言いません。言っちゃダメんですよ。ヒント？うん…浮かれてます。いろんな意味で。年末はぜひ浮かれてください。――今年1年を漢字一文字で表すと？

「変」という言葉です。その言葉通りです。――来年はどのように活動されますか？

来年は、この感謝をしっかり届けられるような１年にしたいなと思っています。今年はとにかく創作や作る、種を植える時間で、そこからいろんな花が咲いてって私自身にもいろんなことが起きて、そのなかである種、集中していた部分がありました。そこじゃなくて、今回は、私のことや応援して下さっている皆さんに感謝を伝えられるような場を、来年は10周年目に入るので、感謝を伝えられるようにしていきたいです。――ありがとうございます（明るい声で尻上がりに）

はい！ありがとうございます（同じように明るいお茶目な声で）