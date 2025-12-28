元乃木坂46の高山一実（31）と、知識集団「QuizKnock」所属のクイズ作家「ふくらP」こと福良拳（32）が27日、それぞれのSNSで離婚を発表。ふくらPが1年前にアップした、高山との共演動画に注目が集まっている。

ふくらPは昨年11月28日。自身のユーチューブチャンネルで「謎の謎解き宝箱が届いたので2人で解いていく」と題した動画を通じ高山と共演していた。

ふくらPは離婚を発表した当日に当該動画の概要欄を更新。「2025／12／27追記:『この動画消した方がいいー？』って確認したんですが『あ、全然大丈夫だよ〜』って言ってたのでそのまま残しております」と追記されていた。

ふくらPは自身のXで「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりましたことをご報告いたします」と投稿。そして「今後も変わらずに精一杯活動していきますので、温かく見守っていただけますと幸いです」とつづっている。

高山も自身のインスタグラムで「平素より応援してくださっている皆さまへ」と切り出し、「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりましたことをご報告いたします」と投稿。そして「結婚の折に温かいお祝いをいただいたにもかかわらずこのような結果となり、心よりお詫び申し上げます。今後も誠実に活動に努めてまいりたいと思います。どうか温かく見守っていただけますと幸いです」とつづった。