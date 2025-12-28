¥í¡¼¥½¥ó¤¬¡Ö¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¡×¤ò1300Å¹ÊÞ¤ËÀßÃÖ¡ÄÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¡¼¤È¤Î¡Ö¶¨¶È¡×
¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¡×¤¬¥Ö¡¼¥à
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àÀßÃÖ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢Âç¼ê¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é¼Â¸³Åª¤Ë¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤ÎÀßÃÖ¤ò¿Ê¤á¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤½¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï1300¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤ÎÀßÃÖ¤ò5000Å¹ÊÞ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×²è¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤¬2024Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÅÝ»º¤Ï²áµî5Ç¯¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢10Ç¯´Ö¤Ç8000Å¹¶á¤¯¸º¾¯¤¹¤ë¤Ê¤É±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¼«ÂÎ¤Î»Ô¾ì¤ò¤ß¤ë¤È¡¢2012Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬µÞÀ®Ä¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï3000²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡ÖÍøÍÑ¼ÔÁØ¤ÏÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¡×¡Ä¥í¡¼¥½¥ó¡Ö¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¡×¥Ò¥Ã¥È¤ÎÎ¢Â¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÈæÎã¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë1300Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Ë¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¡¢ÀßÃÖ¤ÎÁÀ¤¤¤ÈÈ¿¶Á¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¹¥Ä´¤Ê¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à»ö¾ð¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¥¿¥¤¥È¡¼¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ÷¤ë¡£
ÎÓÎ©¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¥¿¥¤¥È¡¼¤òÁª¤ó¤À¥ï¥±
2022Ç¯¤Î¼Â¸³Åª±¿ÍÑ³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤Ç¡¢Á´¹ñ1300Å¹°Ê¾å¤ËÀßÃÖ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¡£»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëãþÂÎ¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥È¡¼¤¬¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
¥²¡¼¥àµ¡´ï¤Î³«È¯¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥«¥×¥³¥ó¡¦¥³¥Ê¥ß¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¡¦¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¤Ê¤É·²Íº³äµò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥¿¥¤¥È¡¼¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¥í¡¼¥½¥ó¤Î¡¦»³¸ý¤æ¤ß»á¡Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¢¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤È°ã¤Ã¤¿¹©É×¤ÎÉ¬Í×À¤âÁÛÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¡¼¤µ¤ó¤È¡È¶¨¶È¡É¤Ç¤¤¿ÅÀ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê»³¸ý»á¡Ë
ÄÌ¾ï¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à±¿ÍÑ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬·ÊÉÊ°ÌÃÖ¤ÎÄ´À°¤äÊä½¼¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¸Î¾ã¤ÎÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥¿¥¤¥È¡¼¤¬·ÊÉÊ¤ÎÊä½¼¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»î¸³±¿ÍÑ´ü´Ö³«»Ï¤Î2022Ç¯¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤É¿¿¤óÃæ¡£¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦Ì¤ÃÎ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¥¿¥¤¥È¡¼Â¦¤â¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿»Üºö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Î¡ÖÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¡×¤ÏËÜÅö¤«¡©
¥¿¥¤¥È¡¼Â¦¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ê±¿±ÄÌÌ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥°¥Ã¥º¤Î³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÁÐÊý¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»³¸ý»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥²¡¼¥àIP¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Î11·î¤«¤é¤Ï¥í¡¼¥½¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ÊÉÊ¤È¤Ê¤ë¡È¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡É¥ß¥Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎÅ¸³«¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢Ç§ÃÎÅÙ¡¦¿Íµ¤¤È¤â¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÄêÈÖ¥¥ã¥é¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÀøºßÅª¤Ê¼ûÍ×¤ò¸«±Û¤·¤¿ÀïÎ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö²áµî¤Ë¤â¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤Î¤¯¤¸¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤ÏÈó¾ï¤Ë°¦Ãå¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥°¥Ã¥º¤È¤·¤ÆÆþ¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ³«È¯¤â¡¢¥¿¥¤¥È¡¼¤µ¤ó¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î»³¸ý»á¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤òºî¤ê¡¢ÍèÅ¹¤ÎÆ°µ¡¤Å¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¹¥Ä´¤Ê¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à»Üºö¤ò¥Ö¡¼¥¹¥È¤µ¤»¤ëµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡Ö¥¯¥í¥ß¤Á¤ã¤ó¤Ë400±ß¤â»È¤Ã¤ÆÁ´¤¯¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÀßÄêÆñ¤·¤¯¤·¤¹¤®¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤òÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤ëµÒ¸þ¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÀßÄê¤â¸·¤·¤¯¼è¤ì¤Ë¤¯¤¤ÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸«²ò¤ò¼¨¤¹µ»ö¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¥È¡¼¤µ¤ó¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Î·ÊÉÊ¤ò¼è¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ä¥²¡¼¥à¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë±¿ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¶È³¦¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ï¡©
¡ÖÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àâ¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÎ®¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£³°Ìî¤ÎÉ®¼Ô¤Ê¤É¤ÏÌµÀÕÇ¤¤Ë¡ÖµÕ¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¶È³¦¤Ë»²Æþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤Ê¤É¤ÈÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Öº£¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¥×¥é¥¤¥º¥²¡¼¥à¤¬ºÇÍ¥Àè¤Î¼èÁÈ¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ØÌ¤ÀßÃÖ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ÎÆ³Æþ¡Ù¤È¡Ø¤µ¤é¤Ê¤ë¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¡Ù¤Ç¤¹¡×¡Ê»³¸ý»á¡Ë
¾¼ÏÂ¤Ë¤Ï±Ä¶È»þ´Ö¤Ç¡¢Ê¿À®¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥Á¤ÊÍøÍÑ¤Î³ÈÂç¤ÇÄêÃå¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¡£¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤ÏÆ¬ÂÇ¤Á¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢ÎáÏÂ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤¬¿·¤·¤¤·Á¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ø¥í¡¼¥½¥ó¤¬¡ÖÁýÎÌ¡¢ÃÍ°ú¤¡×¤ÇÂçÌö¿Ê¡Ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¶È³¦¡Ö¥»¥Ö¥ó°ì¶¯»þÂå¡×¤Î½ª¤ï¤ê¤¬Ë¬¤ì¤¿ÉñÂæÎ¢¡Ù
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¥í¡¼¥½¥ó¤¬¡ÖÁýÎÌ¡¢ÃÍ°ú¤¡×¤ÇÂçÌö¿Ê¡Ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¶È³¦¡Ö¥»¥Ö¥ó°ì¶¯»þÂå¡×¤Î½ª¤ï¤ê¤¬Ë¬¤ì¤¿ÉñÂæÎ¢
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
°ËÅì»Ô,
³¤,
ÆÁÅç,
³ùÁÒ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¿À»ö,
Ë¡Í×,
ÀÅ²¬