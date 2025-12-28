ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤¸¤ãÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡¡ÂçÅýÎÎ¤È¡ÈÆ±³Ê¡É¡Ä°ÛÎãµ¯ÍÑ¤Ç´°Á´ÈÝÄê¡Ö¤¹¤´¤¤Â¸ºß¤Ë¡×
¡ÖThe Year in Review 2025¡×¤ÎÉ½»æ¡Ä¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤äAI¤È¡ÈÆ±Îó¡É
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Î¡ÈÈ´Å§¡É¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ê¸¢°Ò¤¢¤ëÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹»¨»ï¡Ö¥¿¥¤¥à¡×¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃ½¸¹æ¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Ì¾ÍÀ¤¢¤ëµ¯ÍÑ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¶Éþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬É½»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1Ç¯¤òÁí³ç¤¹¤ë¡ÖThe Year in Review 2025¡×¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢AI¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹²ÐºÒ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¾ÃËÉ»Î¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤é¤È¤È¤â¤ËÉ½»æ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡É½»æ¡È±¦²¼¡É¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥º´¶¤Ç°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤¹¤´¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ÇÀ¤³¦¤ÇÍÌ¾¤Ë¡×¡Öº£¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°ìÈÖ¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤¬¤¢¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤«¤â¡×¡Ö¡ØÂçÃ«æÆÊ¿¤Ê¤ó¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤¸¤ãÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢·ëº§¤·¤¿¥Æ¥¤¥é¡¼¤äÂçÅýÎÎ¤ÈÆ±»þ¤ËTime¤ÎÉ½»æ¤ËºÜ¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎ¤ÈÆ±¤¸ÏÈ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤ó¤Æ´¶ÌµÎÌ¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£µ¨ÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ55ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Â¾¡¢OPS¤Ê¤É¥ê¡¼¥°7´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¡¢62Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë