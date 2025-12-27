カロリー計算をやめたらやせる！？調査でわかった”気にしすぎ”の罠とは！？【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

【代謝復活を阻む原因をとり除く超メソッド】カロリー計算をやめたらやせる

中性脂肪になるのは脂質よりも糖質

やせるためにカロリー収支をマイナスにすることは有効です。つまり、食事の摂取カロリーが消費カロリーより下回るのが理想。とはいえ、食べるときにカロリーばかりを意識すると、思わぬ落とし穴にはまります。

それがよくわかるのが、サッポロビール株式会社で20～60代の男女1000人を対象に行った「食習慣と糖に関する実態調査」。下のグラフは年代別の「基準値以上の糖質をとっている人の割合」です。なかでも興味深いのは、「食生活でカロリーのとりすぎに注意している」と答えた人の中の、「基準値以上の糖質をとっている人の割合」の高さ。グラフからもわかるように、カロリーを気にしている人のほうが糖質をより多くとっているのです。

カロリーの高い食事を避けていると、脂っこい鶏のから揚げやステーキなどを食べなくなり、たんぱく質不足になりがち。また、脂っこいものの代わりに、おのずと糖質を多くとるようになります。

中性脂肪のもとは、ほぼ糖質。糖質を減らさないかぎりは体脂肪も減らないということを忘れずに。

ダイエット失敗の原因

① カロリー制限

② 極端な糖質制限

③ 高すぎる目標設定

カロリーを気にしすぎるとたんぱく質不足に

栄養面を重視してカロリーを気にせず食べよう。

カロリーを気にする人ほど糖質をとっている

注「カロリー」：「熱量＝エネルギー」の単位。炭水化物、たんぱく質、脂質からなる

「糖質」：炭水化物から食物繊維を抜いたもの。

出典：サッポロビール株式会社「食習慣と糖に関する20～60代男性1000人の実態調査」より作成

【出典】『新脂肪肝 代謝復活ダイエット』著：栗原毅・栗原丈徳