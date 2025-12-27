連載「Athlete Life in Japan」――第4回Bリーグ横浜BCダミアン・イングリス【前編】

いまやプロスポーツで当たり前の存在になった外国籍選手や指導者たち。しかし、競技以外にスポットライトが当たることは多くない。母国を離れて日本という異国で適応に励みながら、どんな日々を送っているのか。「THE ANSWER」は、連載「Athlete Life in Japan」で様々な声を取り上げる。第4回はバスケットボールBリーグの横浜ビー・コルセアーズ（横浜BC）に所属するダミアン・イングリス。フランス領ギアナ出身の30歳は言葉の壁に苦しみつつ、14歳で単身海を渡った経験を生かして順応を図っている。（前後編の前編）（取材・文＝THE ANSWER編集部・鉾久 真大）

◇ ◇ ◇

「こんにちは」「ありがとうございます」

来日2年目のイングリスからはスラスラと日本語の挨拶が出てくる。「難しくて全然違う言語だけど、毎日少しでも理解できるようにベストを尽くしているんだ」。お気に入りの日本語を聞くと、「それは言えないな」と苦笑い。「いい言葉じゃないんだ。下品なやつさ。誰が教えたのかって？ チームメート全員だよ」。屈託のない笑顔からは、チームに馴染んでいることがうかがえた。

フランス領ギアナのカイエンヌ出身。南米の北部にあり、大西洋に面している。「ブラジルの北に接していて、世界最大の森林アマゾンもある。熱帯のとても暑い国で、非常に小さいけど人々は温かくて、食事も最高。面積の8割は川や森だから、自然や緑、木や動物が好きなら、僕の国に来るといいよ」。毎年必ず帰るという愛する故郷。初めて離れたのはわずか14歳の時だった。

9歳から始めたバスケでキャリアを築くために、フランスの首都パリにある国立スポーツ体育研究所（INSEP）に単身で入所。「パリに来て初めて冬や雪を知ったんだ」。年中温暖なフランス領ギアナとは何もかもが違う。身の回りの世話をしてくれる親や家族もいない。「辛かった。あれは本当に大変だった」。バスケに打ち込む時間と向上心が、孤独な14歳の支えだった。

オフの夏場も世代別の代表に入っていたため、なかなか帰省は叶わなかった。「でも素晴らしい経験だった。そのおかげでとても早く大人になれたと思う」。1人で暮らした日々は、今にも繋がっている。「全く新しい国に移り、新しい人に出会い、多くを学び、新しい文化に触れる。INSEPにいた頃の経験が、家族と離れてバスケのために生きるという、ここでの生活を楽にしてくれているよ」。

日本で最大の困難は言語の壁「どうやって自分を表現すれば…」

フランス1部リーグでプレーした後、2014年のNBAドラフトでバックスから2巡目（全体31位）指名を受けた。2015年10月にはバックスでNBAデビュー。20試合に出場した。翌年はニックス傘下のDリーグ（現Gリーグ）でプレー。その後フランス、イタリア、スペインのチームを渡り歩き、2024-25シーズンから横浜BCに加入した。

初めて親元を離れ、皿洗いの仕方もわからず途方にくれた14歳の時の辛さはもうない。しかし、「日本は全てが本当に違うから難しい。適応するのに時間がかかるよ」。直面した最大の困難は言語の壁だった。

「バスケの面でもそうだよ。コミュニケーションが大事な世界で生きている中、意思疎通がうまくいかないのは難しい。相手が自分の言っていることを理解できないのに、どうやって自分を表現すればいい？ ここでの仕事で僕は多くのことを期待されているのに、自分自身を表現できない。コートの上で表現するしかないけど、個人競技じゃなくてチームスポーツだからね。

だから自分自身を表現すると同時に、意思疎通もできないといけない。通訳はいるけど、試合中のコートには入れない。私生活のときも常に一緒にいるわけじゃないし、僕一人だけ。日本で一番苦戦しているのは言語の壁だね。でも勉強中なんだ。毎日少しずつ日本語を勉強しているよ。ここを離れることになった時には、日本語ペラペラになっていたらいいな」

異国に馴染むためにコート内外で努力は惜しまない。「日本の文化を理解してからはどんどん楽になってきている。僕に何を期待しているのか、街で人々がどう振る舞うか。何が失礼で、何が礼儀正しいのか。何が好まれて、何をしてよくて、何をしてはいけないのが分かるようになってきた」。今季はここまで得点、リバウンド、アシストの全てでチームトップと大黒柱の働きを見せている。

日本での生活やバスケに慣れてきた一方、まだ言語以外に壁を感じる部分がある。イングリスがBリーグのさらなる発展のために望むのは、選手の声をリーグ事務局に届ける機会の増加だ。（後編に続く）



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）