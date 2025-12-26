この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」が「50代に向けて手放してよかったファッションアイテム4｜48歳スタイリストのリアル」と題した動画を公開。50代を前に、新しいアイテムを加えるのではなく、あえて「手放す」ことで心地よいスタイルを築くための4つのファッションアイテムを紹介しました。



動画で黒田氏が最初に挙げたのは、「“私らしさ”より“正解”を優先していた服」。スタイリストという職業柄、仕事相手に合わせて「誠実そうに見える」スーツなどを選んでいた時期があったといいます。しかし、年齢を重ねて自身のキャラクターを理解してもらった上で仕事の依頼が来るようになり、こうした服は不要になったと語りました。



次に、「着るたびに気合が必要な服」を手放したと明かしました。体のラインをきれいに見せるために補正下着が必須となるタイトなニットやスカートがこれにあたります。以前はそれも楽しめたものの、現在は心地よさを優先し、普段の下着で楽に着られる服を選ぶようになったそうです。



3つ目は「ブランドの象徴のようなバッグ」。かつては毎年新しいブランドバッグを購入することに価値を感じていましたが、今ではブランドの知名度よりも、軽さや物の出し入れのしやすさといった機能性を重視するようになったと価値観の変化を説明しました。



最後に挙げたのは「写真映えを意識しすぎた服」。SNSへの投稿を前提に、華やかな柄物などを選んでいたこともあったといいます。ライフスタイルの変化に伴い、他者の目を意識した服選びから、自身の着心地の良さや日常に合った服を大切にするスタイルへと移行したことを明かしました。



今回紹介された4つのアイテムは、年齢と共に変化するファッションとの向き合い方について考えるきっかけになりそうです。自分らしいスタイルを見つめ直す際に参考にしてみてはいかがでしょうか。