雨穴による『変な地図』（双葉社）に新たな購入者特典が加わったことが発表された。

【画像】『変な地図』の新たな購入特典「雨穴切り抜きPOP」

2025年10月31日に発売された、“世界的ミリオンセラー”作家・雨穴による最新作『変な地図』。異例の「初版20万部」に加え、「発売前重版5万部」を含む“計25万部スタート”で幕を開けた本作は、発売直後から全国の書店で完売店が続出。各書店ランキングでも首位を独占し、発売からわずか1か月で累計70万部を突破した。

読者へ“クリスマスプレゼント”として新たな購入者特典が登場。今回、新たな特典として加わったのが、さまざまな“変なポーズ”をした雨穴を切り抜いて楽しめる「雨穴切り抜きPOP」だ。「『変な地図』が太ももに乗っかり、重たそうな雨穴」や、「頭を90度曲げて何かを考える雨穴」、「少し体を斜めに曲げてひょっこりする雨穴」、「ふかわりょうさんみたいな雨穴」、「何者かに追い詰められ、両手を上げる雨穴」、「『変な地図』をこれでもかと掲げる雨穴」など、思わずストーリーを妄想してしまいそうなラインナップが揃っている。

■著者プロフィール雨穴（Uketsu）ホラーな作風を得意とするウェブライター・覆面作家。YouTuberとしても活動中で、登録者数は176万人を超え、YouTubeの総動画再生回数も２億回を突破。白い仮面と黒い全身タイツが特徴的。デビュー作『変な家』シリーズ（飛鳥新社）に続き、『変な絵』（双葉社）はコミックス化もされ、累計200万部の世界的なミリオンセラー作品となっている。その人気は海を越え、アメリカ、イギリス、フランス、韓国、中国、ブラジル、モロッコなど、世界５大陸36の国と地域での翻訳出版が決まっている。

