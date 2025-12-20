モデルの冨永愛（43）が20日、自身のインスタグラムを更新し、妊娠を発表した。子供の父親は俳優の山本一賢（39）。冨永は2005年に現在はモデルとして活躍する長男・章胤を出産しており、20年ぶりのおめでたとなった。

インスタグラムに夕焼けの写真を投稿し、「このたび、俳優・山本一賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と報告。「戸惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられて日々を過ごしております」とつづった。

「年齢のこと、また体調が安定しない時期が続いていたこともあり、これまで限られた方々にのみお伝えしてまいりましたが、さまざまな場面でお気遣いをいただくことも多くなり、このような形で皆さまにご報告させていただくことにいたしました」と説明し、「今後につきましては、どうか静かに、温かく見守っていただけましたら幸いです」と結んだ。

山本は10月公開の映画「火の華」に主演。同作では小島央大監督と共同で企画・脚本も手掛けた。

冨永は2004年にパリ在住の日本人パティシエと結婚し、05年3月に章胤を出産。09年に離婚し、その後はシングルマザーとして一人息子を育てた。