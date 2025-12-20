ずっと【冬の相棒でいてくれるアウター】なら、Pコート＆スタンドカラーコートを

暖冬の予想は出ていた2025年冬は、ウールコートが充実したシーズン。中でもPコートやスタンドカラーコートや、それらのディテールを踏襲したアウターをよく見かけます。人気ブランドに注目のモデルを尋ねました。

【シンゾーン】オーバーサイズでPコートを新鮮な印象に

「OVERSIZED WOOL PEACOAT」\89,100

太番手のラムウールスーパー糸を織り上げた、ツヤとハリ感が特徴のビーバー生地を使用したPコート。襟を大きく、オーバーサイズにすることでクラシックなコートを新鮮な印象に。厚手のニットの上からでも羽織れるゆったりとしたシルエット、高級感ある水牛ボタン、2種類のポケットがポイントです。

【シップス】こだわりのシルエットと淡い色合いが軽やかさを生むショートPコート

「SUPER140 ダブル フェイス ショート コート」各\50,600

厳選されたスーパー140ウールのパイルメルトン素材を、リバー仕立てのダブルフェイス仕様に。肩が大きく見えないようパターンにこだわり、ゆったりとしたサイズ感ながらすっきり軽やかに仕上げたPコート。襟は一番上まで留められる2WAYで、袖裏付きで袖通しはなめらか。

【かぐれ】シングルボタンにアレンジされた、スタンドカラーにもなるPコート

「ウールシングルPコート」各\37,400

適度にハリがあるウールを使用したPコートの雰囲気はありながらも、ボタンが1列でひと味違うデザインに。チンストラップを留めてスタンドカラーにも。裏地付きなのですべりがよく、ニットを重ねて真冬まで活躍します。

【パリゴ】ドロップショルダーのゆったりシルエットを、スタンドカラーできちんと

「スタンドカラーハーフコート」各\49,500

スーパー100'sのウール100％の二重織りメルトン素材を用いた、首元をすっぽり覆うスタンドカラーコート。襟やフロントのボタンを開閉することで、異なるシルエットや雰囲気を楽しめ、多彩な着こなしが可能です。ドロップドショルダーでゆったりとしたシルエットのため、厚手ニットなども重ねやすい。

【アーバンリサーチ】小顔効果のあるスタンドカラー、バランスのいい丈感でスタイルアップ

「スーパー100ウールスタンドカラーコート」各\47,300

とても軽く、なめらかな手触りの上質なスーパー100ウールを100％使用した日本製素材。毛羽立ちを抑えたメルトン仕上げで、上品な風合いが際立ちます。大きめのスタンドカラーが顔まわりをすっきりと見せ、小顔効果も期待できます。袖と肩周りもゆったりとしたデザインで、厚みのあるニットなども合わせやすい。膝丈の長すぎないシルエットで、どんな方にもバランスよく着こなせます。

定番のデザインだから飽きが来ず長く愛用できるのも魅力。長く冬の相棒になるコートを見つけて。

※価格はすべて税込みです