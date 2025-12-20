¸µAKBÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡¢¡È¶ØÃÇ¤Î¼ÁÌä¡É¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥º¸å¡Ä¸½ÌòÅö»þ¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥Õ¥Ã¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¤Í¡×
12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¸«¼è¤ê¿Þ¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾®À¼¤Ç¥È¡¼¥¯¤¹¤ë´ë²è¡ÖÂç¤¤¤À¼¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾®¤µ¤¤À¼¤Ê¤é¸À¤¨¤ë½÷»Ò²ñ¡×¸åÊÔ¤ò¼Â»Ü¡£
¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÏÃ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ê¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Åà¤ê¤Ä¤¤¤¿¸µÝ°ºä46º£Àô¤Î°ì¸À
¸µÝ°ºä46¤Îº£ÀôÍ¤Í£¤Ï¡Ö¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¸À¤¤¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖÂç¤¤¤À¼¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÃç¤¤¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
Æ±´ë²è¤Ë¤Ïº£Àô¤Ë²Ã¤¨¸µÇµÌÚºä46¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¡¢¸µAKB48¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤È3¿Í¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Àô¤ÎÂçÃÀÈ¯¸À¤ËÊ¡Î±¤Ï»ëÀþ¤òÍî¤È¤·¤¿¤Þ¤Þ¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
º£Àô¤Ï¡ÖÝ°ºä46¤ÏÀ¤´ÖÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤ÏÃç¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö3¥«·î¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¡¢À©ºî´ü´Ö¤È¤«¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤»þ´ü¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡Î±¤Ï¡Ö¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Û¤ÉÀ©ºî¤È¤«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸½Ìò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÁªÈ´¤È¤«Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢MV¤â±Ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤â½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡¢AKB¤ÎÈÖÁÈ¤â½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡×¤È¼«µÔ¤¹¤ë¤È¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¤«¤é¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶òÃÔÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¤Ç¤â²¼¤Ï²¼¤ÇÀèÇÚ¤ª¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â½øÎó¤Ï¤¢¤ë¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢²¿¤«¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¥Õ¥Ã¡×¤ÈÉ¡¤Ç¾Ð¤¤¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¤Í¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£
Îä¤¿¤¯¾Ð¤Ã¤¿Ê¡Î±¤Ë¡¢Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤«¤éÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£