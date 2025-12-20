»°Î®¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡Ö·¹Ä°¡×¤¬Âç¹¥¤¡£¤¸¤ã¤¢°ìÎ®¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡©
»°Î®¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡Ö·¹Ä°¡×¤¬Âç¹¥¤
¡¡¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤ä¸¦½¤¤Ç¡Ö·¹Ä°¡×¤Î½ÅÍ×À¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¸¦½¤¤Ç¤â¡¢Éô²¼¤ÎÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄ°¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö·¹Ä°¡×¤¬¸í¤Ã¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆÃ¤Ë»°Î®¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Û¤É¡¢·¹Ä°¤ò¡ÖÊ¹¤¯¤À¤±¤Îµ·¼°¡×¤È¤·¤Æ°·¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤ËÁÈ¿¥¤ÎÄäÂÚ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ°¤¯¡×¤À¤±¤Ç²¿¤â¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤ë
¡¡»°Î®¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·¹Ä°¤ËËþÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Éô²¼¤¬²þÁ±°Æ¤äÌäÂêÄóµ¯¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¦¤ó¤¦¤ó¡¢¤ï¤«¤ë¤è¡×¤ÈÁêÄÈ¤òÂÇ¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·¯¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ÔÆ°¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Éô²¼¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö·ë¶É¡¢²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢·¹Ä°¤¬ÌÜÅª²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²ñµÄ¤ä1on1¤Ï¡¢¡ÖÉô²¼¤Î¥¬¥¹È´¤¤Î¾ì¡×¤ËÀ®¤ê²¼¤¬¤ê¡¢°Õ»×·èÄê¤â¹ÔÆ°¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÎ®¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡ÖÄ°¤¤¤¿¤¢¤È¤ËÆ°¤¯¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢°ìÎ®¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡°ìÎ®¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢Éô²¼¤ÎÏÃ¤òÄ°¤¤¤¿¤¢¤È¤Ë¡ÖÈ½ÃÇ¤·¡×¡Ö¹ÔÆ°¤·¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Ê¹¤¯¤À¤±¤ÇËþÂ¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡Éô²¼¤ÎÏÃ¤Î¤É¤³¤ËÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¼¡¤Î°ì¼ê¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¡£
¡¡É¬Í×¤Ê¤é¥ë¡¼¥ë¤òÊÑ¤¨¡¢¶ÈÌ³¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¡¢»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¡£
¡¡¤¿¤À´ó¤êÅº¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÄ°¤¯¢ªÈ½ÃÇ¢ª¹ÔÆ°¡×¤ÎÎ®¤ì¤ò²ó¤¹¤Î¤¬¡¢°ìÎ®¥ê¡¼¥À¡¼¤Î½¬´·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¶¦´¶¤ä´ó¤êÅº¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦È½ÃÇ¤·¡¢Æ°¤¯¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡½¡½¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤è¤ê
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎËÜÊ¬¤Ï¡Ö·è¤á¤ë¤³¤È¡×¡ÖÆ°¤«¤¹¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡·¹Ä°¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î°ì¼êÃÊ¤Ë¤¹¤®¤º¡¢ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·¹Ä°¡Ö¤À¤±¡×¤ËÆ¨¤²¤Ê¤¤
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Éô²¼¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ½ªÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·¹Ä°¤ò½Å»ë¤·¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¼«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤òÊü´þ¤·¡¢Éô²¼¤ËÕ»¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÁÈ¿¥¤ÏÌÂÁö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Éô²¼¤ÎÀ¼¤ò¤É¤¦Âª¤¨¡¢²¿¤òÈ½ÃÇ¤·¡¢²¿¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏÎÌ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Í¥¤·¤µ¤è¤ê¡¢·èÃÇ¤È¹ÔÆ°¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4500¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×178ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£