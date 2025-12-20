¹â±ß»û¡Ö½ã¾ð¾¦Å¹³¹¡×¤ÎºÆ³«È¯¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡Ä¡Ö²ÐºÒ¥ê¥¹¥¯·Ú¸º¡×¤È¤¤¤¦ÅÔ¤Î¼çÄ¥¤Ë¡Ö°ÛµÄ¡×
¹â±ß»û±ØÁ°¤Î¡ÖºÆ³«È¯¡×·×²è¤¬ÏÃÂê¤Ë
ÅÔÆâ¤ÇÁê¼¡¤°ºÆ³«È¯¤äÆ»Ï©À°È÷¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð³¹¤òË¤«¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë»ö¶È¤Î¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤È¤¤Ë¤Ï³¹¤Î¸ÄÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
11·î²¼½Ü¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¤Î¹â±ß»û¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©À°È÷»ö¶È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¤¬¸½ºßºöÄêÃæ¤Î¡ÖÂè¸Þ¼¡»ö¶È²½·×²è¡Ê²¾¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¹â±ß»û¤«¤éÎýÇÏ¤Þ¤Ç¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖÊä½õÂè227¹æÀþ¡×¤ÎÀ°È÷¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤·¤«¤·¤³¤Î·×²è¤Ç¤Ï¡¢¹â±ß»û¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤â¤¤¤¨¤ëËÌ¸ý¥¨¥ê¥¢¤Î¡Ö½ã¾ð¾¦Å¹³¹¡×¤ä¡Ö¹®¿½ÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹¡×¤òÂçÉý¤Ëºï¤Ã¤Æ¡¢Éý16m¤Û¤É¤ÎÂç¤¤ÊÆ»Ï©¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¦Å¹³¹¼è¤ê²õ¤·¤Ë½»Ì±¤¬ÌÔÈ¿ÂÐ
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¥µ¥¤¥È¡ÖChange.org¡×¤Ç¤Ï¡Ö¹â±ß»ûºÆ³«È¯¤Î´íµ¡²óÈò¤Î¤¿¤á¤Î½ðÌ¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¿ÂÐ±¿Æ°¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£2025Ç¯12·î11Æü¸½ºß¡¢È¿ÂÐ½ðÌ¾¤Ï1Ëü2000·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿ÂÐ¤¹¤ë¿Í¡¹¤«¤é¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡Ô¹â±ß»û¤Ë7Ç¯´Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹â±ß»û¤Î³¹¤Ï¡¢¿·µìÍÍ¡¹¤Ê¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ê¡¢Ï·¼ãÃË½÷ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Â¿ÍÍÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£º£¤Î¹â±ß»û¤Î³¹¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç½ðÌ¾¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Õ
¡Ô¤¢¤Î¾¦Å¹³¹¤¬¹â±ß»û¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¹¤¤¤«¤é¿Í¤È¿Í¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸úÎ¨¤Ç¤Ê¤¯¡¢»þ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î°ÕÌ£¤ò¤É¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Õ
°ìÊý¡¢º£²ó¤ÎÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÔ¤Ï¡¢²ÐºÒ¤Î±ä¾Æ¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ëËÉºÒÀ¤Î¸þ¾å¤ò¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÏ¸µ½»Ì±¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¡Ô¹â±ß»û¤ÎºÆ³«È¯È¿ÂÐ½ðÌ¾¡¢½»¤ó¤Ç¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤Ï½ã¾ð¾¦Å¹³¹¤ä¹®¿½ÄÌ¤ê¤«¤éº¸±¦¤Ë¿¤Ó¤ëºÙ¤¤»äÆ»¤Î²ÐºÒ¤äºÒ³²»þ¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤«¹Í¤¨¤ë¤È°ì³µ¤ËÈÝÄê¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇº¤ó¤À¡£Ã±¤Ê¤ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤¸¤ã²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡Õ
¡ÔºÆ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¹â±ß»û¥¨¥ê¥¢¤ÏËÜÅö¤Ë²Ð»ö¤¬Â¿¤¯¤Æ¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ç2¿ÍË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë ²¶¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤è ¤Ç¤â¼óÅÔÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ë¤È¾ÃËÉ¼Ö¤¬Á´¤¯ÄÌ¤ì¤Ê¤¤ËÌÂ¦¥¨¥ê¥¢¤Ïµ¾À·¼Ô¤¬Âô»³½Ð¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¡ ¤Ê¤ó¤È¤«ËÉºÒ¤È³¹ÊÂ¤ß¤ÎÎ¾Î©¤Ï¤Ç¤¤ó¤â¤Î¤«¡Õ
¹â±ß»û¾¦Å¹³¹¤Ïº¸±¦¤ËºÙÆ»¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬½¸¤Þ¤ë»¨µï¥Ó¥ë¤Ê¤É¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿±ä¾Æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½»Ì±¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏºÆ³«È¯¤Ë»¿Æ±¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¹â±ß»û¤ÎÆ»Ï©À°È÷·×²è¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²þ¤á¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£º£²ó¡¢LIFULL HOME'SÁí¸¦½êÄ¹¤ÎÅç¸¶Ëü¾æ»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¡×Æâ¤ÏÅç¸¶»á¤ÎÈ¯¸À¡Ë
ÆÈÆÃ¤Ê¡Ö¹â±ß»û¤é¤·¤µ¡×¤¬¼º¤ï¤ì¤ë
È¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¤¹â±ß»û¤ÎÆ»Ï©·×²è¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÅìµþÅÔ¤Ï¤Ê¤¼¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¤òÄÌ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£·×²èÆ»Ï©¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¢ÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Ö¤Î¸òÄÌ¤ÎÊØ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¤Þ¤ºµó¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÆ»Ï©¤Ï¡¢ÆîÃ¼¤¬¿ùÊÂ¶è¤ÎÀÄÇß³¹Æ»¡¢ËÌÃ¼¤¬ÎýÇÏ¶è¤ÎÌÜÇòÄÌ¤ê¤òÄ¾ÀþÅª¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢´Ä¼·ÄÌ¤ê¤ÎÀ¾Â¦¤òÆîËÌ¤ËÈ´¤±¤ëÆ»Ï©¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÅÔ¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÐºÒ¤Î±ä¾Æ¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¤ÎÆ»Ï©·×²è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î¹â±ß»û¾¦Å¹³¹¤Ï»¨µï¥Ó¥ë¤ä¾®¤µ¤ÊÅ¹ÊÞ¤¬Ì©½¸¤·¡¢¤Þ¤¿ÌÚÂ¤½»Âð¤¬Â¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¤ËÆ»Ï©¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Æ»Ï©¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë²Ð¤¬Ç³¤¨°Ü¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·Åç¸¶»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ï²ûµ¿Åª¤ÊÅÀ¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¸òÄÌ¤ÎÊØ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÖÂ¦¤Î»ö¾ð¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢½»Ì±¤Î»ëÅÀ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤³¤ÎÆ»Ï©¤¬´°À®¤¹¤ì¤Ð¡¢¹â±ß»û¤ÎÃæ¿´¤Ë´Ä¼·ÄÌ¤ê¤Îº®»¨¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡ÈÈ´¤±Æ»¡É¤¬ÄÌ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙ²¸·Ã¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¾¦Å¹³¹¤Ë¤ÏÌô¶É¤äÈ¬É´²°¡¢ÀºÆùÅ¹¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Å¹¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î¾¦Å¹³¹¤ò²õ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á½»Ì±¤Î½ÅÍ×¤ÊÀ¸³è·÷¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÅìµþÂç³Ø¤È¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¤¬¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤¬ÄÌ¹Ô¤·¤Ê¤¤Êâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ²½¤·¤¿¾¦Å¹³¹¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸¡¾Ú·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â±ß»û¤Î2¤Ä¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¾¦Å¹³¹¤ò¼è¤ê²õ¤»¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹â±ß»ûÁ´ÂÎ¤Î³èµ¤¡¢²¿¤è¤ê¤¢¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÇÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡È¹â±ß»û¤é¤·¤µ¡É¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
²ÐºÒ¥ê¥¹¥¯¤Ï·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤Î¤«
¤½¤·¤ÆÅç¸¶»á¤Ï¡¢²ÐºÒ¤Î±ä¾ÆËÉ»ß¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÆ»¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ø¤Î±ä¾Æ¥ê¥¹¥¯¤¬ÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢ÌÚÂ¤·úÃÛ¤¬Â¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ»Ï©¤ÎÎ¾Â¦¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï²ÐºÒ¤¬¹¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡£Æ»Ï©¤òºî¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âº¬ËÜÅª²ò·è¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ËÉºÒ¤Î¸ú²Ì¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö²ÐºÒ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹â±ß»û¤ÎËÌ¸ý¤ÎÆ»Ï©·×²èÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤òÉÔÇ³²½ÆÃ¶è¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¡¢º¬ËÜÅª¤Ë²ÐºÒ¤Ë¶¯¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÇ³²½ÆÃ¶è¤È¤·¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ï·µà²½¤·¤¿ÌÚÂ¤½»Âð¤ò½üµÑ¤·¤¿¤êÂÑ²ÐÀ¤Î¹â¤¤·úÊª¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤ëºÝ¤Ë¡¢ÅÔ¤«¤éÊä½õ¶â¤¬½Ð¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤±¤Ã¤¤ç¤¯ÃÏ°è¤Î²ÐºÒ¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ï¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
µ»ö¸åÊÔ¤Ï¡Ú¹â±ß»û±ØÁ°¡ÖºÆ³«È¯¡×¤ËÃÏ¸µ½»Ì±¤¬ÌÔÈ¿ÂÐ¡Ä¡ÖºÆ³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿³¹¡×²¼ËÌÂô¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Öº£¸å¤Î²ÝÂê¡×¡Û¤«¤é¡£
