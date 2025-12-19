『ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC 広島 2025）が2025年12月6日（土）に広島グリーンアリーナにて開催され、一ノ瀬美空（乃木坂46）、川粼桜（乃木坂46）、岡崎紗絵、土方エミリらが登場した。

『TGC 広島 2025』

乃木坂46・一ノ瀬美空＆川粼桜、アメリカンスタイルでTGC初ランウェイ

©ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025

ヨーロッパ・アメリカでバイヤーがセレクトした古着やオリジナル・インポートクローズを圧倒的な商品量で取り揃え、その時代のカルチャーを築いた上質なアイテムで新しいスタイルを提案するヴィンテージショップTopofthe Hill（トップオブザヒル）によるファッションショーでは、現代のエッセンスを加えたヴィンテージルックを披露。

次世代女優出口夏希がクラシカルな雰囲気が漂うウエスタンスタイルを着こなし、さらに、日本人7人組ボーイズグループaoenのメンバー輝がエレガントなスタイリングで存在感を見せた。乃木坂46からは、TGC初出演の一ノ瀬美空、川粼桜が登場し、華やかなフリルが主役となるスタイリングでランウェイを彩った。そして、超特急のメンバー郄松アロハやマルチに活躍するもーりーしゅーとがグランジテイストなルックでショーを盛り上げ、ブランドの多彩な世界観を見せつけた。

©ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025

TGC初出展となるカジュアル＆オケージョンブランドetoll.（エトル）のステージでは、50ʼsファッションから着想を得たオケージョンドレスがランウェイを彩る。

ステージのテーマは“50ʼs白黒映画”。映像やライティングをあえてモノトーンで統一し、ドレスの存在感がよりドラマティックに際立つ世界観で、モデルとしても活躍する一方で、ドラマ『なんで私が神説教』や、現在公開中の映画『ブラック・ショーマン』など、話題作への出演が続く岡崎紗絵、そして強いカリスマ性で注目を集める安⻫星来らが、etoll.のドレスが持つ“クラシカル×モード”という二面性を美しく体現し、エレガントで感動的なステージを創り上げた。

【関連記事】：【TGC 広島 2025】全レポートはこちら

イベント概要

【ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2025年12⽉６⽇（⼟） 開場11:30 開演13:00 終演18:00

●会場

広島県⽴総合体育館（広島グリーンアリーナ）（〒730-0011 広島市中区基町4-1）

●ゲストモデル

阿部なつき、嵐莉菜、安⻫星来、池⽥美優、⼀ノ瀬美空（乃⽊坂46）、⼊江美沙希、岡崎紗絵、梶原叶渚、加藤ナナ、茅島みずき、川⼝ゆりな、川粼桜（乃⽊坂46）、河村ここあ、⼩林由依、雑賀サクラ、さくら、櫻井優⾐（FRUITS ZIPPER）、⽥鍋梨々花、鎮⻄寿々歌（FRUITS ZIPPER）、鶴嶋乃愛、出⼝夏希、なえなの、永瀬莉⼦、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、希空、⼟⽅エミリ、星乃夢奈、本⽥紗来、MINAMI、村上愛花、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、莉⼦、りんか ※50⾳順 全37名

●モデル

阿部桜々、新井梨杏（STU48）、池⽥裕楽（STU48）、⽯⽥千穂（STU48）、⼩國舞⽻、⾦⾕鞠杏（GENIC）、川⼝真奈、佐々⽊満⾳、代⽥萌花、平美乃理、⾼雄さやか（STU48）、塚本恋乃葉、中川紅葉、中島結⾳、⻑浜広奈、中村舞（STU48）、成瀬瑠南、向井怜⾐、メリサ、諸葛望愛（STU48） ※50⾳順 全20名

●ゲスト

⼤久保波留（DXTEEN）、川村エミコ（たんぽぽ）、菊地ハルン、GYUTAE、京助（aoen）、草川直弥、くれいじーまぐねっと、⼩園海⽃、コットン、曽⽥陵介、郄松アロハ、寺尾⾹信（DXTEEN）、とうあ、那須雄登（ACEes）、⼋村倫太郎（WATWING）、⽻⽉隆太郎、輝（aoen）、彦摩呂、増⼦敦貴（GENIC）、⽔沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和⼈、MON7A、やしろ優、渡辺リサ ※50⾳順 全26組

●メインアーティスト

STU48、THE RAMPAGE 、しなこ、Da-iCE 、DXTEEN、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE ※50⾳順 全7組

●オープニングアクト

ONSENSE、神が残した夢を喰う。、GENIC ※50⾳順 全3組

●MC

ウエンツ瑛⼠、中川安奈 ※50⾳順 全2名

●公式サイト

『TGC 広島 2025』公式サイト