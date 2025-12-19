この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【要注意】心が病む7大原因がコレ！メンタル不調になる前に避けたい心理・環境」と題した動画を公開。「心が参っている」と感じる人が陥りがちな心理や環境について、7つの大きな理由を挙げて解説した。



Ryota氏は冒頭で、心が病みやすい人には「考え方とか心理面で特徴がある」と指摘。多くの人が自責の念に駆られがちだが、問題は自分自身ではなく環境にあることが多いと語り、具体的な原因の解説を始めた。



一つ目に挙げたのは「他の人の心を読みすぎること」。これは「答えの出ない問題を解いているような感覚になる」とRyota氏は説明する。他人の考えは本来分からないにもかかわらず、憶測を重ねることで脳が疲弊し、精神的に消耗してしまうという。



次に、「他人の期待に応えようとしすぎる」傾向も危険だと指摘。これは自己犠牲的な行動であり、自分の感情を抑えつけてしまう「過剰適応」の状態に陥りやすい。Ryota氏は、この状態が続くと「隠れ疲労」が蓄積し、ある日突然動けなくなってしまうリスクがあると警鐘を鳴らす。



また、現代社会ならではの問題として「処理できないほど考え続けること」も挙げる。SNSやテレビなどから際限なく情報を取り入れることで、脳が常に興奮状態となり、不安を増幅させてしまう。特に、不安を解消するためにさらに不安な情報を探してしまう悪循環に陥ることが、メンタル不調の引き金になるという。



さらに、物理的な要因として「働きすぎ、ブラック企業勤め」を挙げる。メンタル不調の大きな原因は「睡眠不足と運動不足」であり、これは「時間がない」ことに起因する。長時間労働や休日出勤が常態化している環境では、心身を休める時間が確保できず、心が病むのは当然だとRyota氏は断言した。



動画の最後でRyota氏は、心が病みやすい状況は個人の性格や弱さの問題ではなく、「ほとんど環境なんです」と改めて強調。もし今回挙げた7つの理由に当てはまるのであれば、自分を責めるのではなく、まず環境を見直すことが重要だと締めくくった。