足が冷えて寝つけない人必見です！ ぐっすり眠れる「冬の快眠アイテム」4選
【画像で見る】「おやすみスイッチ」をスタッフが試しました！「やさしく包んで温めてくれる感じ」
冬の夜、足の冷えでなかなか眠れない…そんな悩みを抱える人は多いもの。冷えは快眠を妨げる大きな原因ですが、ちょっとした工夫で改善できます。今回は、ぐっすり眠れる冬の快眠アイテムを4つご紹介。寒い季節もぽかぽか心地よい眠りを手に入れましょう。
教えてくれたのは▷川嶋 朗先生
■温活ほっと 足裏用
￥814／ライテック
蒸気を伴った熱が足裏をじんわりと温める、使い切りタイプの温熱パッド。袋を開封すると暖かくなり、約40℃の暖かさが約2時間30分持続します。1箱5組入り。
※低温やけど防止のため、就寝中には使用しないでください。
【SELECTポイント】
輪っか状の温熱パッドにつま先を通すだけで手軽に使用できます。まるで足湯につかっているような心地よさで温めてくれます。
■電気あんか DW-78P
￥9,220（オンラインストア価格）／パナソニック
お布団の中を快適に暖めてくれるソフトタイプの電気あんか。コントローラーはコードが長く、手元での操作が可能。表布は外してドライクリーニングできます。約29×39×厚さ3cm。
スタッフが試しました
とても心地よい温度で、朝まで快適に眠れました。かなり薄いので、寝るときにも気になりません！ コントローラーの操作もシンプルで、迷うことなく設定
できました。
■おやすみスイッチ
￥3,500／岡本
足が冷えて眠れない人のために開発された靴下。足裏部分を発熱素材で覆い、足先までしっかり温めながら、つま先部分をあけることで熱や汗が籠もりにくくなっています。22.0〜25.0cm
スタッフが試しました
厚めの靴下なのに締めつけ感がなく、やさしく包んで温めてくれる感じ。いつもは寝ている途中で靴下を脱いでしまうのですが、この靴下は朝まで脱ぐこともなく、熟睡できました。
■おやすみフットケア AX-HX123
￥12,980／アテックス
足を包み込むエアバッグが加圧と収縮を繰り返し、足裏の突起は土踏まずを刺激。ふくらはぎを温めながら振動することで、心地よく睡眠をサポートします。
【SELECTポイント】
お休み前に一日の疲れを取りながら、冷えケアもできるアイテム。寝姿勢でも、座り姿勢でも使用でき、2つのモードで足全体を刺激します。
＊ ＊ ＊
あったかグッズはどれも心地よくて、心も体もリラックスできました。ぜひ皆さんも活用してみてください！（編集：西條）
撮影／布川航太 編集協力／オフィス・エール
文=徳永陽子