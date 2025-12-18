足が冷えて寝つけない人必見です！ ぐっすり眠れる「冬の快眠アイテム」4選


【画像で見る】「おやすみスイッチ」をスタッフが試しました！「やさしく包んで温めてくれる感じ」

冬の夜、足の冷えでなかなか眠れない…そんな悩みを抱える人は多いもの。冷えは快眠を妨げる大きな原因ですが、ちょっとした工夫で改善できます。今回は、ぐっすり眠れる冬の快眠アイテムを4つご紹介。寒い季節もぽかぽか心地よい眠りを手に入れましょう。

教えてくれたのは▷川嶋 朗先生


医学博士。統合医療SDMクリニック院長。神奈川歯科大学大学院特任教授。自然治癒力を重視し、近代西洋医学と補完代替医療を統合した医療を実践。冷え取り研究の第一人者として「温活」の重要性を説いている。

■温活ほっと 足裏用

蒸気を伴った熱が足裏をじんわりと温める、使い切りタイプの温熱パッド


￥814／ライテック

蒸気を伴った熱が足裏をじんわりと温める、使い切りタイプの温熱パッド。袋を開封すると暖かくなり、約40℃の暖かさが約2時間30分持続します。1箱5組入り。

温活ほっと 足裏用


※低温やけど防止のため、就寝中には使用しないでください。

【SELECTポイント】

輪っか状の温熱パッドにつま先を通すだけで手軽に使用できます。まるで足湯につかっているような心地よさで温めてくれます。

■電気あんか DW-78P

電気あんか DW-78P


￥9,220（オンラインストア価格）／パナソニック

お布団の中を快適に暖めてくれるソフトタイプの電気あんか。コントローラーはコードが長く、手元での操作が可能。表布は外してドライクリーニングできます。約29×39×厚さ3cm。

スタッフが試しました

とても心地よい温度で、朝まで快適に眠れました。かなり薄いので、寝るときにも気になりません！


とても心地よい温度で、朝まで快適に眠れました。かなり薄いので、寝るときにも気になりません！　コントローラーの操作もシンプルで、迷うことなく設定

できました。

■おやすみスイッチ

おやすみスイッチ


￥3,500／岡本

足が冷えて眠れない人のために開発された靴下。足裏部分を発熱素材で覆い、足先までしっかり温めながら、つま先部分をあけることで熱や汗が籠もりにくくなっています。22.0〜25.0cm

スタッフが試しました

厚めの靴下なのに締めつけ感がなく、やさしく包んで温めてくれる感じ


厚めの靴下なのに締めつけ感がなく、やさしく包んで温めてくれる感じ。いつもは寝ている途中で靴下を脱いでしまうのですが、この靴下は朝まで脱ぐこともなく、熟睡できました。

■おやすみフットケア AX-HX123

足を包み込むエアバッグが加圧と収縮を繰り返し、足裏の突起は土踏まずを刺激


￥12,980／アテックス

おやすみフットケア AX-HX123


足を包み込むエアバッグが加圧と収縮を繰り返し、足裏の突起は土踏まずを刺激。ふくらはぎを温めながら振動することで、心地よく睡眠をサポートします。

【SELECTポイント】

お休み前に一日の疲れを取りながら、冷えケアもできるアイテム。寝姿勢でも、座り姿勢でも使用でき、2つのモードで足全体を刺激します。

＊　＊　＊

あったかグッズはどれも心地よくて、心も体もリラックスできました。ぜひ皆さんも活用してみてください！（編集：西條）

撮影／布川航太　編集協力／オフィス・エール

文=徳永陽子