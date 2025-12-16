Da-iCEクリスマス仕様の「CITRUS」に大反響！「最高のクリスマスプレゼント」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Da-iCEが、12月15日放送の『CDTVライブ！ライブ！ クリスマス LOVE SONG Fes.』に出演。東京・豊洲の都市型アウトドアパーク、WILD MAGICから中継で「CITRUS」を披露した。

■数々のプレゼントボックスやイルミネーションに囲まれパフォーマンス

クリスマスというテーマに合わせ、数々のプレゼントボックスやイルミネーションで装飾されたWILD MAGICを舞台に、ハイトーンボイスで歌い上げるボーカルと、表現力の高いパフォーマンスで視聴者を魅了した。

出演後のSNSでは、「ドラマチックな演出で、心にグッとくるパフォーマンスだった！」「新鮮な演出で素敵でした！ 最高のクリスマスプレゼントになりました！」「見応えあるパフォーマンスで最高にカッコよかった！」と、数々の声が寄せられ大きな反響があった。

「CITRUS」は、メンバーの工藤大輝と花村想太が作詞を担当、2021年にはグループ初となる「第63回 日本レコード大賞」を受賞し、Da-iCEの代表曲となっている。

■リリース情報

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『TERMiNaL』

